ضبابية الرسوم على واردات السبائك تدفع العقود الآجلة للذهب إلى ذروة تاريخية

صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب إلى مستوى قياسي جديد اليوم الجمعة وسط حالة من الضبابية بشأن ما إذا كانت رسوم جمركية أمريكية ستطبق على الأوزان الأكثر تداولا من سبائك الذهب.

وفي الوقت نفسه، تراجعت الأسعار في المعاملات الفورية لكنها تتجه لمكاسب أسبوعية.

ونشرت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية قرارا على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة فسره قطاع الذهب على أنه يعني أن الرسوم الجمركية الأمريكية المحددة للدول يمكن أن تنطبق على أوزان سبائك الذهب الأكثر تداولا في الولايات المتحدة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.9 بالمئة إلى 3483.70 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجلت مستوى قياسيا بلغ 3534.10 دولار في وقت سابق من الجلسة عندما نشرت صحيفة فاينانشال تايمز الخبر لأول مرة.

وقالت سوزانا ستريتر رئيسة قسم المال والأسواق في هارجريفز لانسداون “يظهر الارتفاع المفاجئ للذهب أنه حتى أصول الملاذ الآمن ليست بمأمن عن التقلبات الناجمة عن عصر فوضى الرسوم الجمركية”.

وأشار المحللون بشكل عام إلى أنهم ينتظرون مزيدا من الوضوح بشأن هذه المسألة، مضيفين أن فرض رسوم أمريكية على شحنات الذهب قد يؤثر بشدة على سويسرا، نظرا لمكانتها كمركز عالمي رائد لتكرير الذهب ونقله.

واتسع الفارق بين أسعار العقود الآجلة والفورية، ليصل حاليا إلى 95 دولارا. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3388.27 دولار للأوقية بحلول الساعة 1017 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1417 بتوقيت جرينتش). وارتفع 0.8 بالمئة خلال الأسبوع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئةإلى 38.25 دولار للأوقية. ونزل البلاتين 0.6 ‬بالمئة إلى 1325.46 دولار وانخفض البلاديوم 2.4 بالمئة إلى 1123.50 دولار.