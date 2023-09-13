ضبط أكبر مصنع للخمور المحلية بالكويت

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الأربعاء، أنها ضبطت أكبر مصنع للخمور المحلية في البلاد في مزرعة بمنطقة العبدلي الواقعة شمالا بالقرب من الحدود مع العراق.

وقالت الوزارة في بيان على حسابها في موقع إكس إن المباحث الجنائية خلصت إلى أن المزرعة تُستخدم لصناعة الخمور المحلية، وبعد أخذ الإذن القانوني تمت مداهمة الموقع وضبط ستة أشخاص من الوافدين الآسيويين يديرون المصنع.

وعثر رجال الأمن على أدوات التصنيع و236 برميلا يستخدم للتخمير وزجاجات جاهزة للبيع، وأحالوا المتهمين والمضبوطات لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم.