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ضبط 720 كيلوغراما من المخدرات في إيران

26 - ديسمبر - 2021
عناصر من الأمن الإيراني-أرشيفية

عناصر من الأمن الإيراني-أرشيفية

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أعلنت الشرطة الإيرانية ضبط كمية من المخدرات وبعض الأسلحة، بالإضافة لاعتقال بعض المهربين.

أعلن العميد عباس علي بهداني فرد، قائد شرطة محافظة يزد الإيرانية، ضبط 720 كيلوغراما من المخدرات المختلفة خلال اشتباك مسلح مع مهربين في الصحراء الوسطى الإيرانية.

وقال بهداني في تصريح صحفي: “كشفت الإجراءات الاستخبارية أن المهربين كانوا ينوون تهريب كمية كبيرة من المخدرات عبر الصحراء”، مشيرا إلى أن “الشرطة قررت تحديد هويتهم واعتقالهم”.

وأضاف: “بعد إجراء تحقيق مكثف، تمكنت شرطة مكافحة المخدرات من التعرف على سيارة الأشرار في الصحراء الوسطى، وبعد رصدها تم إصدار الأوامر بملاحقتها، ولكن المهربين هربوا وفتحوا النار على رجال الشرطة”.

وتابع أنه “مع اشتداد الاشتباكات بين الشرطة والمهربين، تم تدمير سيارة المهربين بقذيفة آر بي جي وتم ضبط 720 كيلوغراما من الهيروين والمخدرات الصناعية المشحونة من الحدود الشرقية للبلاد”.

ولفت إلى أنه “تم ضبط قاذفة آر بي جي 7 مع ستة قذائف و 399 رصاصة من نوع MP4”.

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