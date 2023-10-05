ضربات جوية تركية تستهدف المسلحين الأكراد في سوريا

قالت وزارة الدفاع التركية إن ضربات جوية شنها الجيش دمرت 30 هدفا للمسلحين الأكراد في شمال سوريا مساء (الخميس 5-10-2023)، بينها بئر نفط ومنشأة تخزين وملاجئ، و”حيَّدت” العديد من المسلحين.

وأضافت في بيان أن الضربات نفذت في مناطق تل رفعت والجزيرة وديريك في شمال سوريا.

وكانت وكالة دوغان للأنباء التركية الخاصة، قد أفادت أن مسلحين أكرادا شنوا هجوما صاروخيا على قاعدة عسكرية تركية في شمال سوريا مساء الخميس، مما أدى إلى إصابة خمسة من أفراد الشرطة وثلاثة جنود وسط تصاعد العنف في المنطقة.

وأضافت أن الجرحى نقلوا إلى مستشفيات في تركيا.