ضربات مركّزة على الخرطوم.. و"الدعم السريع" يُعلن إسقاط طائرة للجيش

أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، اليوم الإثنين، أنها أسقطت طائرة حربية للجيش في العاصمة الخرطوم، موضحة أنّ الطائرة من طراز أنتونوف، وكانت “تقصف المدنيين وترمي فوق رؤوسهم البراميل المتفجرة”، بحسب بيان صادر عنها.

كما اتهم البيان الجيش بشن هجمات جوية على عدد من الأحياء السكنية في مدن العاصمة الثلاث، مما تسبب في مقتل وإصابة العشرات.

يأتي ذلك فيما نفذ الجيش السوداني، اليوم الإثنين، ضربات مدفعية وجوية على مواقع وتمركزات لقوات الدعم السريع في مدن العاصمة الثلاث.

وقال سكان تحدثوا إلى وكالة أنباء العالم العربي (AWP) إنّ قصفًا مدفعيًا من منطقة كرري العسكرية شمال مدينة أم درمان والتابعة للجيش، استهدف مواقع وتمركزات لقوات الدعم السريع جنوب وغرب مدينة أم درمان.

وأفاد السكان بأنّ الجيش نفذ كذلك ضربات مدفعية على أحياء الرياض وبُري والمنشية والطائف، التي تنتشر فيها قوات الدعم السريع بكثافة شرق الخرطوم.

كما ردت قوات الدعم السريع مستخدمة المدفعية على سلاح المهندسين الذي تتمركز فيه قوات الجيش، بحسب شهود عيان.

وأبلغ شهود وكالة أنباء العالم العربي أن الطيران الحربي شن غارات جوية على أرض المعسكرات والمدينة الرياضية التابعة لقوات الدعم السريع جنوب الخرطوم.

وذكر الشهود أنهم سمعوا أصوات الانفجارت مع إطلاق قوات الدعم السريع المضادات الأرضية ناحية أرض المعسكرات والمدينة الرياضية، بعد أن كانت قد شهدت هدوءًا يوم الأحد.

وقال سكان إن مناوشات بالأسلحة الخفيفة دارت بين الطرفين في أحياء أبو روف والركابية وود نوباوي بوسط مدينة أم درمان.

واحتدمت المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ مطلع أغسطس/ آب الماضي في وسط مدينة أم درمان وتوسعت خلال اليومين الماضيين، لتشمل جزءًا من أحياء أمبدة غرب المدينة بهدف قطع خطوط الإمداد عن قوات الدعم السريع من غرب البلاد والسيطرة على جسر شمبات الحيوي الذي تستخدمه للتحرك عبر مدن العاصمة الثلاث.

وتسيطر قوات الدعم السريع السيطرة على أجزاء واسعة من ولاية الخرطوم، بينما يسعى الجيش إلى قطع طرق الإمداد عبر الجسور التي تربط مناطق أم درمان وبحري والخرطوم، التي تشكل العاصمة الأوسع على جانبي نهر النيل.

فيما قال سكان تحدثوا إلى وكالة أنباء العالم العربي، إن الطائرات المسيرة التابعة لقوات الدعم السريع قصفت ارتكازات لقوات الجيش في أحياء كرري شمال مدينة أم درمان.