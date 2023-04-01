ضربات نوعية.. قنابل JDAM الذكية تدخل ميدان الحرب في أوكرانيا

دخلت قنابل “JDAM-ER” الذكية المتطورة ميدان الحرب في أوكرانيا، والتي من الممكن أن تنقل المعارك إلى مرحلة جديدة نتيجة قدرتها الكبيرة على الضربات المحددة لأهداف نوعية.

وقد أكد مستشار قيادة القوات الجوية الأوكرانية، يوري إغنات، استخدام كييف “قنابل ذكية” غربية من نوع JDAM-ER، والتي تعتبر جزءاً من ذخائر الهجوم المباشر المشترك (Joint Direct Attack Munition)‏ المعروفة اختصاراً باسم جدام (JDAM).

وتتميز هذه الذخائر بكونها حزمة منخفضة التكلفة صنعتها شركة بوينغ، وتتكون هذه الحزمة من عدة أجهزة توجيه.

وتثبت على القنابل غير الموجهة أو “القنابل الغبية” وتحولها إلى ذخائر موجهة “ذكية” تعمل في جميع الأحوال الجوية.

تصل إلى 28 كيلومتراً

كذلك تسترشد القنابل المجهزة بـ (JDAM)، بواسطة نظم متكاملة للتوجيه مثل نظام التوجيه بالقصور الذاتي إلى جانب مستقبل لنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) مما يمنحها مدى يصل إلى 15 ميلاً بحرياً (28 كلم).

وتتراوح زنة القنابل المجهزة بجدام (JDAM)، من 500 رطل (227 كلغ) إلى 2,000 رطل (907 كلغ).

كما يمكن لهذا النظام من استخدام أسلحة جو – أرض دقيقة ضد الأهداف الثابتة والقابلة للنقل ذات الأولوية العالية من الطائرات المقاتلة والقاذفة، بحسب موقع Airforce الأميركي.

كيف تعمل؟

وبمجرد إطلاقها من الطائرة، تتنقل بشكل مستقل إلى إحداثيات الهدف المحددة.

ويمكن تحميل إحداثيات الهدف في الطائرة قبل الإقلاع، أو تعديلها يدوياً بواسطة طاقم الطائرة قبل إطلاق القنبلة، أو إدخالها تلقائياً من خلال تعيين الهدف باستخدام مستشعرات الطائرات.

وفي الوضع الأكثر دقة، سيوفر النظام الذكي خطأ مقداره 5 أمتار أو أقل فقط أثناء الطيران الحر وذلك عندما تكون بيانات GPS متاحة.

أما إذا تم رفض بيانات GPS، فنسبة الخطأ تبلغ 30 متراً أو أقل.

تطلق من ارتفاعات مختلفة

ويمكن إطلاقها من ارتفاعات منخفضة جداً إلى ارتفاعات عالية جداً ويتيح النظام توجيه أسلحة متعددة ضد أهداف فردية أو متعددة في مسار واحد.

فيما يتوافق النظام مع طائرات مثل “إف 16″ و”إف 22” وغيرها من الطائرات.

يذكر أن وسائل إعلام أميركية ذكرت في ديسمبر 2022، أن الولايات المتحدة سترسل مجموعات القنابل الدقيقة إلى أوكرانيا التي ستحول الذخائر غير الموجهة الحالية، أو القنابل “الغبية”، إلى قنابل “ذكية” دقيقة التوجيه تعرف باسم ذخائر الهجوم المباشر المشترك (JDAMs) كجزء من حزمة المساعدات العسكرية.