ضربة تاريخية.. أوكرانيا تعلن استهداف أحدث مقاتلات روسيا سو-57

قالت وكالة المخابرات الدفاعية الأوكرانية اليوم الأحد إن القوات الأوكرانية أصابت للمرة الأولى طائرة من أحدث جيل للمقاتلات الروسية سوخوي (سو-57) في قاعدة جوية داخل روسيا، وعرضت صورا التقطتها بالأقمار الصناعية قالت إنها تؤكد الضربة.

ولم تحدد الوكالة في منشور على تيليجرام كيفية استهداف الطائرة الروسية أو وحدة الجيش الأوكراني التي نفذت الضربة.

وقال مدون عسكري روسي شهير مؤيد للحرب يطلق على نفسه اسم فايتر بومبر ويركز على العمليات الجوية إن التقرير عن استهداف الطائرة المقاتلة صحيح وأنها تعرضت لضربة بطائرة مسيرة.

وقالت المخابرات الدفاعية إن الطائرة كانت متوقفة في مطار يبعد 589 كيلومترا عن الخطوط الأمامية في أوكرانيا بين القوات الأوكرانية والروسية.

وتواجه أوكرانيا غزوا روسيا واسع النطاق منذ فبراير شباط 2022. وينفذ كل من الجانبين ضربات منتظمة على بعد مئات الكيلومترات داخل أراضي الجانب الآخر بالصواريخ والطائرات المسيرة.

ونادرا ما تكشف روسيا عن معلومات حول التأثير الكامل لهجمات أوكرانية على أراضيها أو بنيتها التحتية.