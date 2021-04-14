الجمعة 14 محرم 1444 ﻫ - 12 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ضربة جديدة.. الدنمارك توقف استخدام لقاح أسترازينيكا بشكل نهائي

14 - أبريل - 2021
لقاح أسترازينيكا

لقاح أسترازينيكا

A A A
طباعة المقال

أعلنت الدنمارك ،الأربعاء، أنها ستتوقف عن استخدام لقاح أسترازينيكا في شكل تام، لتصبح أول دولة أوروبية تقرر ذلك على خلفية الاشتباه في وجود آثار جانبية للقاح، نادرة ولكنها خطيرة.

وقال مدير هيئة الصحة الدنماركية سورن بروستروم في مؤتمر صحفي إنه رغم توصيات منظمة الصحة العالمية والهيئة الأوروبية الناظمة بمواصلة استخدام اللقاح، فإن “حملة التطعيم الدنماركية ستمضي قدما من دون لقاح أسترازينيكا”.

وكانت عدة دول قد قامت بتعليق استخدام لقاح استرازينيكا بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

وتعرضت حملات التلقيح في الولايات المتحدة وأوروبا لنكسة جديدة، الثلاثاء، مع إعلان السلطات الصحية الأميركية “تعليق” استخدام لقاح جونسون آند جونسون ضد كوفيد-19 بعد ظهور حالات نادرة من الجلطات الدموية.

وبعد الشكوك حول لقاح أسترازينيكا بسبب العوارض نفسها، تواجه الدول الأوروبية مخاطر تأخر إضافي في حملات التلقيح، بعدما أعلنت شركة جونسون آند جونسون الأميركية “تأخير إطلاق” لقاحها المؤلف من جرعة واحدة ضد كوفيد-19 في أوروبا.

وخلافا لفايزر وموديرنا، فإن لقاحي أسترازينيكا وجونسون مطوران من نسخ كاملة من فيروس كورونا عبر تقنية “الأدينوفيروس”.

    المزيد من أخبار العالم

    السيول والفيضانات تهدم مئات المنازل شمالي السودان
    فيديو مروع.. سيول هائلة تدمر مئات المنازل شمالي السودان
    الرئيسان الأميركي والصيني
    هل نشهد لقاءً قريباً بين الرئيسين الأمريكي والصيني؟
    الشرطة الأمريكية
    طعنة في العنق.. الشرطة الأمريكية تكشف تفاصيل حادثة "سلمان رشدي"

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    باسم الشيخ حسن
    (بالفيديو) انتهاء أزمة الرهائن في فدرال بنك.. على ماذا حصل باسم الشيخ حسين؟
    خطوط الغاز- أرشيفية
    وكالة الطاقة: التحول من الغاز يعزز الطلب على النفط
    الدولار
    هل يُرفع الدولار المصرفي إلى 12 ألف ليرة؟