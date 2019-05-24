ضربة جديدة لإيران لم تكن في الحسبان

أفادت مصادر في قطاع النفط بأن مخزونات النفط الإيرانية تتراكم في البر والبحر بفعل العقوبات الأميركية، وسط جهود طهران المضنية للإبقاء على حقولها المتقادمة قيد التشغيل.

في ظل بنية تحتية ضعيفة وأسطول سفن بدائي، فإن إيران ستضطر لتخزين النفط غير المباع حتى تعثر على مشترين، مما سيضر بأنشطتها ويزيد تكاليف باهظة بالإضافة الى التعقيدات المرتبطة باستئناف الإنتاج.

وأظهرت بيانات من مؤسسة “كايروس”، وهي شركة ترصد التدفقات النفطية، أن المخزون البري في إيران بلغ 46.1 مليون برميل، من سعة إجمالية قدرها مليون برميل، ليسجل أعلى مستوياته منذ منتصف كانون الثاني.

وأشارت بيانات أخرى إلى أن “هناك 16 ناقلة إيرانية، تحمل نحو 20 مليون برميل، يجري استخدامها للتخزين العائم بعد أن ظلت ساكنة ما بين أسبوعين إلى أربعة أسابيع”. وأظهرت بيانات ومصادر بالقطاع النفطي، أن صادرات إيران النفطية تراجعت في أيار إلى 500 ألف برميل يومياً أو أقل، وهو ما يقل عن نصف المستوى المسجل في نيسان.

وقالت شركة التحليلات “جلوبال داتا”، إن “إيران كانت تعتزم استثمار حوالي 900 مليون دولار لخلق طاقات تخزين جديدة بين 2019 و2023، فيما قد تجد إيران صعوبة في مشاريع التوسع لأسباب منها قيود الميزانية”.

وتُقدر شركة «جيبسون» لسمسرة السفن أن ثماني ناقلات إيرانية عملاقة، بمقدور كل منها حمل مليوني برميل، يجري استخدامها لتخزين النفط إضافة إلى سفينتين أخريين غير إيرانتين. وقالت سفيتلانا لوباسيوفا، كبيرة محللي السوق في الشركة «بخلاف هذه السفن، هناك بالفعل في الفترة الأخيرة توجه متزايد بأن تغلق الناقلات الإيرانية أجهزة نظام التعريف الآلي على متنها. لكن، وفي هذه المرحلة لا نستطيع أن نقول بأي درجة من اليقين ما إذا كانت تلك الوحدات تقبع خاوية أم أنها تُخزن أم تواصل التجارة».

وقالت شركة التحليلات «غلوبال داتا» ان إيران كانت تعتزم استثمار حوالي 900 مليون دولار لزيادة السعة عن طريق مشاريع تخزين جديدة بين 2019 و2023. وحسب تقديراتها، تعتزم إيران زيادة طاقة التخزين من 69.1 مليون برميل في 2019 إلى 79.9 مليون برميل في 2023 بمعدل نمو سنوي 3.6 في المئة في المتوسط.

لكن محللين آخرين يقولون إن من المرجح أن تجد إيران صعوبة في مشاريع التوسع لأسباب منها قيود الميزانية.

وقال فرزين نديمي، المحلل في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى «طاقة تخزين النفط الإيرانية محدودة حاليا وتتوسع فقط ببطء. في نهاية الأمر، هي معضلة عليهم أن يجدوا حلا لها. توجد مشاريع – بعضها طموح ويشمل مشاريع للتخزين تحت الماء – لكن أيا منها لن يكون جاهزا في الوقت المناسب».

ويقدر محللون ان أكثر من 50 td المئة من إنتاج النفط الإيراني يأتي من حقول يزيد عمرها عن 50 عاما وأن تطوير طاقة إضافية سيتطلب مليارات الدولارات.

وقال نديمي «إيران تستخدم مرافق تخزين في الصين، وقد تحاول أيضا استخدام مرافق تخزين في سلطنة عُمان المجاورة على سبيل المثال. لكن، إذا استهدفت الولايات المتحدة مثل هذه الخيارات للتخزين الخارجي، فإنها ستخلق مشاكل خطيرة وستثير حنق إيران».

المصدر روسيا اليوم