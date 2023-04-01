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"ضربة رمزية".. كييف تنتقد رئاسة روسيا لمجلس الأمن بالأمم المتحدة

منذ 22 ثانية
مجلس الأمن

مجلس الأمن (رويترز)

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انتقد مسؤول أوكراني بارز (السبت 1-4-2023) “الضربة الرمزية” المتمثلة في تولي روسيا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن بالأمم المتحدة.

وكتب أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تويتر باللغة الإنجليزية “ليس مجرد خزي فحسب. إنها ضربة رمزية أخرى لنظام العلاقات الدولية المبني على قواعد”.

وتولت روسيا اليوم السبت رئاسة مجلس الأمن الذي تتبدل رئاسته بشكل دوري على نحو شهري. وكانت آخر مرة تولت فيها موسكو رئاسة المجلس في فبراير شباط 2022 حينما بدأت قواتها غزوا شاملا لأوكرانيا.

وقال الكرملين أمس الجمعة إنه يخطط “لممارسة كل الحقوق” في أثناء تولي المنصب.

وانتقد يرماك إيران أيضا التي تتهمها كييف وحلفاؤها بإمداد روسيا بالأسلحة، بما في ذلك مئات الطائرات المسيرة الهجومية التي ألحقت أضرارا بمرافق البنية التحتية الأوكرانية.

وكتب يرماك “إنه أمر معبر للغاية أن في يوم عطلة دولة إرهابية، هي إيران، تبدأ دولة إرهابية أخرى، هي روسيا، تولي رئاسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”، مشيرا إلى عطلة يوم الجمهورية الإسلامية في إيران.

    المصدر :
  • رويترز

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