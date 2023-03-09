ضربة روسية تترك محطة زابوريجيا النووية بدون كهرباء

تسببت ضربة روسية في انقطاع التيار الكهربائي عن محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا، وفق ما أعلن مشغل الطاقة النووية في أوكرانيا، الخميس، مضيفا أنها تعمل حاليا على مولدات ديزل.

وقالت مؤسسة “إنيرغواتوم” في بيان، إن “خط الاتصال الأخير بين محطة زابوريجيا النووية ومنظومة الطاقة الأوكرانية انقطع نتيجة هجمات صاروخية”.

ويحتل الجيش الروسي محطة الطاقة النووية هذه في جنوب أوكرانيا منذ 4 آذار/ مارس 2022، أي بعد 9 أيام من بدء غزوه.

وقال رئيس البلدية دميترو أورلوف (37 عاما)، في تصريح سابق لوكالة “فرانس برس”: “خلال عام من الاحتلال، حوّلوا أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا إلى قاعدة عسكرية”، معتبرا أن الروس يعلمون أن “الجيش الأوكراني لن يطلق النار” على الموقع لتجنب وقوع حادث.

وأضاف أن الروس يستخدمون المحطة “درعا نووية لوضع معدات عسكرية وذخيرة وأفراد”.

وبحسب معلوماته، هناك حاليا ألف جندي روسي على الأقل في موقع المحطة وفي إنرغودار التي انخفض عدد سكانها، وفقا له، من 53 ألف شخص إلى “حوالي 15 ألفا” في عام.

وأفادت “إنيرغواتوم” بأن عدد العاملين في المحطة انخفض من 11 ألف شخص قبل الغزو إلى 6500 حاليا.