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ضربة روسية دقيقة تدمّر مركز قيادة أوكراني (فيديو)

منذ يوم واحد
آخر تحديث: 14 - مارس - 2022 7:22 صباحًا
الضربة تمت بقذيفة من نوع (كراسنوبول)

الضربة تمت بقذيفة من نوع (كراسنوبول)

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نشرت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأحد، مقطع فيديو يوثق تدمير قوات روسية مركز قيادة ميدانيا تابعا للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأرفقت وزارة الدفاع الروسية الفيديو الذي نشرته على حسابها الرسمي في “تويتر”، بتعليق جاء فيه: “ضربة دقيقة بقذيفة من نوع (كراسنوبول) نفذها رجال مدفعية القوات المسلحة الروسية، أسفرت عن تدمير موقع قيادة أوكراني”، من دون أن تشر إلى موقع الضربة.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد جدد طلبه لحلف شمال الأطلسي “ناتو”، الإثنين، بفرض منطقة حظر طيران فوق بلاده، معتبرا أن التمنع عن ذلك سيؤدي إلى هجوم روسي على دول الحلف.

وقال زيلينسكي في مقطع فيديو نشر بعيد منتصف الليل: “إذا لم تغلقوا سماءنا، ستكون مجرد مسألة وقت قبل أن تسقط الصواريخ الروسية على أراضيكم، على أراضي الناتو”، وفقما نقلت “فرانس برس”.

    المصدر :
  • وسائل تواصل إجتماعي
  • وكالات

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