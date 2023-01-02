ضربة "ماكيفكا".. ارتفاع عدد قتلى الجيش الروسيّ إلى 78 جنديًا

ارتفع عدد قتلى القصف الأوكراني، اليوم الإثنين، على دائرة تجنيد روسية في دونيتسك إلى 78 جنديًا، فيما أصيب 136 آخرون، وفق ما أفادت “العربية”.

كانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت مقتل 63 من جنودها، إثر قصف صاروخي أوكراني استهدف نقطة انتشار مؤقتة للقوات المسلحة في ماكيفكا بمنطقة دونيتسك في جنوب شرقي أوكرانيا.

كما أضافت الوزارة أن القصف تم بأربعة صواريخ تحمل رؤوسًا حربية شديدة الانفجار، مشيرة إلى أنه تم إسقاط صاروخين.

بدوره، أعلن الجيش الأوكراني مسؤوليته عن الضربة التي أسفرت عن مقتل 63 جنديًا روسيًا في ماكيفكا في شرق أوكرانيا، وفق الحصيلة التي ذكرتها موسكو، مؤكّدًا أنّه أصاب ما يصل إلى عشر وحدات عسكريّة.

فقد كتبت هيئة الأركان العامة الأوكرانية على فيسبوك: “في 31 كانون الأول، دمّر ما يصل إلى 10 وحدات من معدات عسكرية للعدو من أنواع مختلفة” في ماكيفكا في منطقة دونيتسك، مشيرة إلى أنه يجري تقييم الخسائر في صفوف القوات الروسية.

كانت دونيتسك من بين أربع مناطق أوكرانية أعلنت روسيا ضمها في العام الماضي، في إطار عمليتها العسكرية التي بدأتها في أواخر فبراير/ شباط 2022.

ضربات مكثفة على مدن أوكرانية

كانت روسيا قد كثفت ضرباتها على عدة مدن أوكرانية قبيل رأس السنة وبعده مباشرة والتي استهدفت بحسب موسكو منشآت تصنيع طائرات مسيرة.

واستهدفت هذه الهجمات خصوصاً العاصمة كييف وسبع مناطق أوكرانية أخرى، بحسب آخر حصيلة للسلطات المحلية والإقليمية.

إسقاط 45 طائرة مسيّرة روسية

كما أعلن سلاح الجو الأوكراني أيضًا إسقاط 45 طائرة مسيّرة روسية ليلًا مع دخول البلاد العام الجديد.

وأفاد في بيان بأن الدفاعات الجوية دمّرت 45 مسيّرة من طراز “شاهد”، وأكد البيان إسقاط 13 مسيّرة في نهاية عام 2022 و32 أخرى في العام الجديد.

إحباط هجمات إرهابية

من جهته، أكد الجيش الروسي يوم الأحد أن الضربات التي نُفّذت على مدن أوكرانية عدّة بينها كييف ليلة رأس السنة، استهدفت منشآت لصناعة المسيّرات بهدف إحباط “هجمات إرهابية” يجري التخطيط لها.

وقالت إن “خطط نظام كييف الهادفة إلى شنّ هجمات إرهابية على روسيا في مستقبل قريب أُحبطت”.