ضربة موجعة.. معلومات عن مقتل قائد أسطول البحر الأسود الروسي "فيكتور سوكولوف"

أكدت الصحافية “جيسيكا برلين” نقلاً عن مصادر مطلعة نبأ مقتل قائد أسطول البحر الأسود الروسي الأدميرال فيكتور سوكولوف في غارة أوكرانية في سيفاستوبول.

وأشارت “برلين” إلى أن سوكولوف أمر شخصيًا بشن ضربات صاروخية على أهداف مدنية في أوكرانيا، وكان من الممكن أن يُتهم بمجرم حرب لو نجا.

مضيفة أن هذه العملية النوعية تُظهر فعالية الاستخبارات والقوات المسلحة التابعة لأوكرانيا، والحالة الكارثية لروسيا.

يشار إلى أن الجيش الروسي عين قبل حوالي عام الأدميرال فيكتور سوكولوف كقائد جديد لأسطول البحر الأسود، ومقره شبه جزيرة القرم، خلفاً للأدميرال إيغور أوسيبوف.

وشنت أوكرانيا الجمعة ضربة صاروخية على المقر العام للأسطول الروسي في البحر الأسود والواقع في وسط مدينة سيفاستوبول في القرم، وفق ما افاد مسؤول محلي، قائلا إنه يخشى وقوع ضربة أخرى.

وكتب الحاكم الذي عيّنته روسيا في المنطقة الإدارية في سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجايييف، على تلغرام ان “العدو شن هجوما صاروخيا على المقر العام للأسطول”.

ولفت إلى أنه “يجري تحديد” حصيلة لضحايا محتملين والى أن حطاما سقط قرب مسرح لوناتشارسكي المجاور.

وأفادت وكالة تاس الرسمية الروسية، بأن عددا كبيرا من سيارات الإسعاف توجهت إلى المكان. وأظهرت صور نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مبنى تشتعل فيه النيران.

ويتمركز أسطول البحر الأسود الروسي في ميناء سيفاستوبول، وهو أحد مراكز قيادة العمليات الروسية ضد أوكرانيا.

في 31 يوليو 2022، أصيب 6 أشخاص بجروح جراء ضربة بطائرة مسيّرة متفجرة على هذا المقر، وهو مبنى أبيض مهيب على الطراز الكلاسيكي، يقع في وسط سيفاستوبول بالقرب من حدائق ومتاحف يقصدها العديد من الأشخاص.

وتُستهدف شبه جزيرة القرم، وسيفاستوبول خصوصا، منذ أسابيع عدة بهجمات أوكرانية تنفذها مسيرات جوية وبحرية على سفن وبنى تحتية عسكرية في تحد للدفاعات البحرية والجوية الروسية.