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ضربة نوعية للتحالف تدمّر "منظومة اتصالات" تتحكم بمسيّرات مليشيا الحوثي

14 - فبراير - 2022
التحالف بقيادة السعودية

التحالف بقيادة السعودية

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أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، الاثنين، تدمير نظام اتصالات يستخدم بحسب قوله في هجمات بطائرات مسيرة تابعة للحوثيين ويقع قرب وزارة الاتصالات في صنعاء.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السعودية عن التحالف قوله “دمرنا منظومة اتصالات تستخدم لتشغيل محطات اتصالات أمامية للتحكم بالمسيرات”.

وأكد التحالف أن مليشيا  الحوثي تستخدم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بصنعاء لدعم العمليات العدائية.

وذكر التحالف أن الضربات الاثنين جاءت “ردا” على هجوم الخميس الماضي على مطار أبها الواقع في جنوب غرب السعودية قرب الحدود مع اليمن، مضيفا “طلبنا إخلاء المدنيين لموقع بصنعاء”.

وسبق للتحالف أن أكد أنه سيتخذ “إجراءات عملياتية حازمة استجابة لتهديد استهداف المطارات المدنية والمسافرين”.

وقال التحالف “الحوثيون يستخدمون مقرات ووزارات الدولة اليمنية عسكريا لإطلاق عمليات عدائية”.

وكان 12 شخصا أصيبوا بجروح في جنوب السعودية إثر اعتراض الدفاعات الجوية طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه مطار أبها الخميس، في هجوم يندرج في إطار التصعيد المستمر في حرب اليمن وتداعياتها في المنطقة منذ أسابيع.

ويأتي هذا في إطار تصعيد للعمليات العسكرية في اليمن متواصل منذ أسابيع وتوسيع من جانب الحوثيين لنطاق هجماتهم التي استهدفت مؤخرا الإمارات. واستخدموا صواريخ بالستية وطائرات مسيّرة في هذه الهجمات.

 

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