ضغط على بايدن بشأن إرسال مقاتلات إف-16 لأوكرانيا

أوردت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية تقريرًا عبر موقعها الإلكتروني يكشف عن حملة جديدة في الكونغرس من أجل الضغط على بايدن للسماح بإرسال طائرات “إف – 16” إلى أوكرانيا، بعد أيام من حملة مماثلة قادها مسؤولون بوزارة الدفاع (البنتاغون).

وذكرت الصحيفة أن المشرعين في مجلس النواب يجادلون بأن الطائرات المقاتلة “قد تكون حاسمة للسيطرة على المجال الجوي الأوكراني هذا العام”، وذلك مع دخول الحرب مرحلة جديدة أكثر خطورة.

ونقلت الصحيفة عن 5 مشرعين من الحزبين قولهم إن توفير مثل هذه الطائرات “ضروري لمساعدة أوكرانيا في حماية مجالها الجوي، لا سيما في ضوء الهجمات الروسية المتجددة والهجمات المتوقعة خلال الأيام المقبلة”.

جاء ذلك في رسالة بعث بها 5 نواب من الحزبين إلى بايدن يوم الخميس.

وقالت الصحيفة إن الرسالة تعد أحدث دفعة من الكونغرس لمنح كييف مقاتلات أمريكية الصنع، مشيرة إلى أنها تأتي أيضًا في وقت تعتزم فيه الأغلبية الجمهورية بمجلس النواب تقليص المساعدات لأوكرانيا.

ووفقًا لتقرير “بوليتيكو”، أكد المشرعون في رسالتهم أن المقاتلات – سواء كانت من طراز “إف – 16” المصنعة من قبل شركة “لوكهيد مارتن” أو شركة أخرى – ستمنح القوات الأوكرانية قدرة أكبر من المدفعية الأرضية التي توفرها الولايات المتحدة ودول أخرى.

وقال المشرعون: “ستوفر الطائرات المقاتلة لأوكرانيا منصة عالية الحركة يمكن من خلالها استهداف صواريخ جو-جو والطائرات دون طيار الروسية، مما يؤدي إلى حماية القوات البرية الأوكرانية أثناء اشتباكها مع القوات الروسية، وكذلك تمنح دفعة قوية للاشتباك مع المقاتلات الروسية للتفوق الجوي المتنازع عليه”.

وكان بايدن أعلن صراحة، الشهر الماضي، رفضه إرسال طائرات “إف – 16” إلى أوكرانيا.

وذكرت الصحيفة الأمريكية أن مثل هذه الدعوات قد اكتسبت زخمًا في “البنتاغون”، لكن البعض يجادل بأن هناك حاجة أكبر للمدفعية والدفاعات الجوية والدروع لأوكرانيا.