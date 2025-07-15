ضغوط التضخم تتجدد.. مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي يسجل أعلى ارتفاع منذ يناير

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في يونيو حزيران، مما يشير على الأرجح إلى بدء زيادة في التضخم ناجمة عن الرسوم الجمركية، والتي أبقت مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) حذرا بشأن استئناف خفض أسعار الفائدة.

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل اليوم الثلاثاء إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع 0.3 بالمئة في الشهر الماضي بعد صعوده 0.1 بالمئة في مايو أيار. وكان ذلك أكبر ارتفاع منذ يناير كانون الثاني. وعلى مدار 12 شهرا حتى يونيو حزيران ، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك 2.7 بالمئة بعد صعوده 2.4 بالمئة في مايو أيار.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.3 بالمئة على أساس شهري و2.6 بالمئة على أساس سنوي.

كان ترامب أعلن الأسبوع الماضي أن الرسوم الجمركية المرتفعة ستدخل حيز التنفيذ في أول أغسطس آب على الواردات من مجموعة من الدول، منها المكسيك واليابان وكندا والبرازيل ومن الاتحاد الأوروبي، مما يرفع معدل الرسوم الفعلي. ويتوقع خبراء اقتصاد ارتفاع أسعار السلع خلال الصيف.

وباستثناء مكوني الغذاء والطاقة المتقلبين، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 بالمئة في يونيو حزيران مقارنة مع 0.1 بالمئة في الشهر السابق. وخلال الاثني عشر شهرا حتى يونيو حزيران، ارتفع التضخم الأساسي لمؤشر أسعار المستهلكين 2.9 بالمئة مقارنة مع 2.8 بالمئة لثلاثة أشهر متتالية.