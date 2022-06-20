ضغوط متصاعدة.. رئيس الوزراء الأسترالي يرفض التدخل في قضية أسانج

رفض “أنتوني ألبانيز” رئيس الوزراء الأسترالي الدعوات الموجهة له لمطالبة الولايات المتحدة علنا بوقف محاكمة مؤسس موقع ويكليكس والمواطن الأسترالي “جوليان أسانج”.

وتواجه الحكومة الأسترالية ضغوطًا متصاعدة منذ أن أمرت الحكومة البريطانية، الأسبوع الماضي، بترحيل أسانج إلى الولايات المتحدة على خلفية اتهامات بالتجسس.

ويقول أنصار مؤسس موقع ويكيليكس ومحاموه إن تصرفاته كانت محمية بموجب الدستور الأمريكي.

ورفض ألبانيز الذي وصل للسلطة عبر انتخابات أجريت، قبل شهر، أن يفصح عما إذا كان قد تحدث إلى الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن هذه القضية، بحسب “أسوشيتدبرس”.

في السياق، قال ألبانيز للصحفيين: “هناك بعض الأشخاص الذين يعتقدون أنك إذا كتبت الأشياء بأحرف كبيرة على تويتر ووضعت علامة تعجب أن هذا سيجعلها بدرجة ما أكثر أهمية وهي ليست كذلك”.

وأضاف: “أعتزم أن أقود حكومة تتعامل مع شركائنا دبلوماسيا وبطريقة مناسبة”.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية البريطانية أن الوزيرة “بريتي باتيل” وافقت على طلب أميركي بتسليمها جوليان أسانج الذي تلاحقه واشنطن بتهمة تسريب كميات كبيرة من الوثائق السرية.

ورحبت وزارة العدل الأميركية بقرار محكمة الاستئناف البريطانية لصالح الطلب الأميركي بتسليم مؤسس موقع “ويكيليكس” لواشنطن.

وقال مسؤول في وزارة العدل الأميركية لوكالة “تاس” الروسية: “نعبر عن رضانا عن هذا القرار”، ورفض الإدلاء بمزيد من التعليقات.