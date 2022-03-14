"ضوء أخضر" أوروبي لإدراج مالك نادي تشيلسي على لائحة العقوبات

وافق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، على إدراج رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي لكرة القدم على قائمة الاتحاد الأوروبي لأثرياء روس فرضت عليهم عقوبات بعد غزو موسكو لأوكرانيا، وفق ما كشف مصدران دبلوماسيان.

وقال أحد المصدرين إن الضوء الأخضر غير الرسمي لإدراج أبراموفيتش جاء في اجتماع يوم الأحد وإن مبعوثي الاتحاد الأوروبي سيجتمعون مرة أخرى اليوم الإثنين لتبني هذا الإجراء ومجموعة أخرى من العقوبات الاقتصادية ضد روسيا.

ولن تكون العقوبات سارية إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي وهو ما يحدث عادة في غضون ساعات أو في اليوم التالي للموافقة الرسمية.

وفرض الغرب عقوبات على أثرياء روسيا وجمد أصول الدولة وعزل الكثير من قطاع الشركات الروسية عن الاقتصاد العالمي في محاولة لإجبار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تغيير مساره فيما يتعلق بأوكرانيا.

وفيما ستكون الحزمة الرابعة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا منذ غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير شباط، ستحظر الكتلة المؤلفة من 27 دولة تصدير السلع الفاخرة إلى روسيا، ومنها السيارات الفارهة باهظة الأسعار.

وخلال اجتماع يوم الأحد، طلب دبلوماسيون من المفوضية التي صاغت العقوبات الاقتصادية شرح بعض جوانب الإجراءات الاقتصادية الجديدة للتأكد من أنه لا يمكن قبول الطعن فيها أمام محاكم الاتحاد الأوروبي، وفقا لمصدرين من الاتحاد.

كانت بريطانيا أدرجت بالفعل أبراموفيتش على القائمة السوداء.

وقال مسؤول ثان في الاتحاد الأوروبي لرويترز إن مالك نادي تشيلسي يحمل جواز سفر برتغاليا، مما يعني أن البرتغال يمكنها من حيث المبدأ الامتناع عن فرض تجميد الأصول وحظر السفر عليه على مستوى الاتحاد الأوروبي.