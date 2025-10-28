الثلاثاء 6 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 28 أكتوبر 2025 |
طائرات إسرائيلية تشن غارات على مدينة غزة

منذ دقيقتان
خطوط من الضوء وسط الدخان وألسنة اللهب الناتجة عن الغارات الإسرائيلية على غزة، 9 يوليو/تموز 2025. رويترز

قال شهود إن طائرات إسرائيلية شنت غارات على مدينة غزة اليوم الثلاثاء، وذلك بعد وقت قصير من إصدار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوامره للجيش بشن هجمات “قوية” في قطاع غزة على الفور.

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء الجيش “بتنفيذ هجمات قوية” في غزة على الفور بعد اتهامه حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني.

وأكد بيان صادر عن مكتب نتنياهو هذه الهجمات لكنه لم يوضح سببها. لكن مسؤولا عسكريا إسرائيليا قال إن حماس انتهكت وقف إطلاق النار بشن هجوم على قوات إسرائيلية في منطقة خاضعة للسيطرة الإسرائيلية.

وأضاف المسؤول “يمثل هذا الهجوم انتهاكا صارخا آخر لوقف إطلاق النار”.

* نتنياهو يتهم حماس بانتهاك وقف إطلاق النار

اتهم نتنياهو حماس في وقت سابق بانتهاك وقف إطلاق النار بتسليم رفات لا يعود لأي من الرهائن القتلى في إطار عملية إعادة جثث الرهائن إلى إسرائيل.

وقالت حماس في البداية إنها ستسلم إلى إسرائيل اليوم رفات رهينة عُثر عليه داخل نفق في قطاع غزة. إلا أن كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أعلنت في وقت لاحق أنها ستؤجل عملية تسليم الرفات المقررة بسبب ما وصفتها بأنها “خروقات” من جانب إسرائيل لوقف إطلاق النار.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق أن قوات إسرائيلية تبادلت إطلاق النار مع مقاتلين من حماس في مدينة رفح بجنوب غزة. ولم يرد الجيش الإسرائيلي على طلب للتعليق على صحة هذه التقارير.

وذكرت حماس أنها ملتزمة بشروط وقف إطلاق النار وأن نتنياهو يبحث عن ذرائع للتراجع عن التزامات إسرائيل.

    المصدر :
  • رويترز

