طائرات الاحتلال تستهدف مناطق وسط قطاع غزة بغارات ليلية

شنت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية غارات على مناطق وسط قطاع غزة، مستهدفة بلدتي الزوايدة والمغراقة.

وذكرت مواقع إعلامية فلسطينية أن “طائرات الاحتلال تشن غارة على بلدة الزوايدة وسط القطاع، كما استهدفت بلدة المغراقة وسط القطاع أيضا”.

وتستمر العملية العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة ويستهدف القصف الإسرائيلي مختلف مدن وبلدات القطاع وهو ما يتسبب في تزايد يومي لأعداد الشهداء والجرحى الفلسطينيين.

وأطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية “السيوف الحديدية” في قطاع غزة، عقب هجوم حماس على إسرائيل في عملية “طوفان الأقصى” يوم 7 أكتوبر.

وأعلنت إسرائيل فرض حصار كامل على القطاع وتوقفت إمدادات المياه والكهرباء والوقود والغذاء والدواء.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.