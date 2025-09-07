الأحد 15 ربيع الأول 1447 ﻫ - 7 سبتمبر 2025 |
طائرات تنشط في بولندا بعد ضربات روسية على أوكرانيا

منذ ساعة واحدة
علم روسيا وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي وأمريكا

قالت قيادة العمليات بالقوات المسلحة البولندية إن طائرات بولندية وأخرى تابعة لحلفاء نشطت في وقت مبكر من صباح الأحد لضمان سلامة المجال الجوي البولندي بعد أن شنت روسيا غارات جوية استهدفت غرب أوكرانيا قرب الحدود مع بولندا.

وأضافت في منشور على إكس “طائرات البولندية وأخرى تابعة للحلفاء تنشط في مجالنا الجوي، مع وضع أنظمة الدفاع الجوي الأرضية وأنظمة الاستطلاع بالرادارات في أعلى درجات الجاهزية”.

وفي الساعة 0030 بتوقيت جرينتش، كانت هناك حالة تأهب في جميع أنحاء أوكرانيا تقريبا تحسبا لغارات جوية، وذلك عقب تحذيرات من القوات الجوية الأوكرانية من هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة روسية.

