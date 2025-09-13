السبت 21 ربيع الأول 1447 ﻫ - 13 سبتمبر 2025 |
طائرات روسية مزودة بصواريخ باليستية تحلق فوق بحر بارنتس خلال تدريبات

منذ ساعتين
آخر تحديث: 13 - سبتمبر - 2025 4:27 مساءً
طائرة "ميغ-31 روسية"

ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء اليوم السبت أن طائرات روسية مقاتلة من طراز ميغ-31 مزودة بصواريخ باليستية تفوق سرعتها سرعة الصوت أكملت تحليقا استمر أربع ساعات فوق المياه المحايدة لبحر بارنتس.

وباشرت روسيا وحليفتها بيلاروسيا، أمس الجمعة، مناورات عسكرية مشتركة واسعة وسط قلق غربي متصاعد خاصة من قِبل دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بعد أيام قليلة على انتهاك مسيّرات يعتقد أنها روسية، المجال الجوي لبولندا المجاورة.

ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، تشمل هذه المناورات عمليات تتعلق بإدارة الوحدات العسكرية “في إطار الرد على أي عدوان” وتوجيه القوات إلى “استعادة وحدة وسلامة أراضي” روسيا وبيلاروسيا.

وتحمل المناورات اسم “زاباد-2025” (غرب-2025) في إشارة إلى أنها تجرى غرب حدود التحالف الروسي-البيلاروسي، إضافة إلى بحر بارنتس وبحر البلطيق، وتستمر حتى الثلاثاء المقبل.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وزارة الدفاع معدات عسكرية ثقيلة مثل المدرعات والمروحيات والسفن المشاركة في التدريبات. وردا على ذلك، أعربت بولندا وليتوانيا ولاتفيا الأعضاء في الناتو والمجاورون لبيلاروسيا عن استيائهم من هذه التدريبات المقامة قرب حدودهم.

