طائرات سعودية تصل الإمارات للمشاركة في مناورات "علم الصحراء"

أعلنت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” ، عن وصول طائرات تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية إلى قاعدة الظفرة الجوية بدولة الإمارات للمشاركة في مناورات “علم الصحراء” 2021.

ووفق الوكالة السعودية الرسمية ، فإن طائرات من القوات الجوية السعودية المقاتلة من طراز (ف -15 سي / إي) وصلت الجمعة، إلى المركز الجوي والدفاع الصاروخي بقاعدة الظفرة الجوية بدولة الإمارات؛ للمشاركة في مناورات التمرين المشترك (علم الصحراء 2021) الذي سيُنفَّذ خلال الشهر الحالي.

وتشارك المقاتلات السعودية من طراز (ف -15 سي / إي) بكامل أطقمها الجوية والفنية المساندة‏ ضمن تحالف قوات جوية من الدول الشقيقة والصديقة.

فيما استقبل الملحق العسكري بسفارة المملكة في أبوظبي العميد الركن عبدالمحسن بن فهد السديري، وقائد مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين المقدم الطيار الركن فهد بن مزعل الحربي، مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين.

ويهدف التمرين المشترك إلى صقل وتطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية وتطوير الجاهزية القتالية للقوات الجوية المشاركة، ‏إضافة إلى تبادل الخبرات العسكرية في مجال تنفيذ وتخطيط العمليات الجوية ورفع مستوى الجاهزية القتالية.