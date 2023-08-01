الثلاثاء 14 محرم 1445 ﻫ - 1 أغسطس 2023 |
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طائرات مسيرة تستهدف عدة مناطق في خاركيف

منذ 7 دقائق
آثار القصف الروسي على مدينة خاركيف الأوكرانية (رويترز)

آثار القصف الروسي على مدينة خاركيف الأوكرانية (رويترز)

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قال مسؤولان في مدينة خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا، في وقت متأخر، الاثنين، إن طائرات مسيرة ضربت مناطق مأهولة بالسكان في المدينة، وأَضافوا أن إحدى الطائرات دمرت طابقين في سكن مبيت لطلاب كلية.

وقال فولوديمير تيموشكو رئيس شرطة منطقة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا إن هجومين وقعا أثناء الليل أحدهما على الكلية والآخر في وسط المدينة.

وأضاف لمحطة تلفزيونية عامة أن شخصا أصيب في وسط المدينة.

وتحدث إيهور تيريخوف رئيس بلدية المدينة عن ثلاثة هجمات.

وكتب تيريخوف على تطبيق تيليجرام للتراسل “دمرت إحدى الطائرات المسيرة طابقين في مبنى سكني للمبيت”. وأضاف “أندلع حريق، وتتواجد خدمات الطوارئ في الموقع”.

وأظهر مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي اشتعال النيران في الجزء العلوي من أحد المباني وتصاعد الدخان منه. وذكرت محطة تلفزيونية أن نصف مبنى الكلية دمر.

ولم يتسن لرويترز على الفور تأكيد الهجوم أو تحديد موقع المكان الذي ظهر في الفيديو.

    المصدر :
  • رويترز

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