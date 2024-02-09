طائرات مسيرة تهاجم البنية التحتية في خاركيف ثاني كبرى المدن الأوكرانية

قال مسؤولون إن طائرات مسيرة هاجمت البنية التحتية المدنية داخل وبالقرب من مدينة خاركيف ثاني كبرى مدن أوكرانيا في وقت متأخر اليوم الجمعة.

وقال حاكم خاركيف أوليه سينيهوبوف، على تطبيق الرسائل تيليجرام، إن الطائرات المسيرة دمرت البنية التحتية المدنية في منطقة نيميشليانسكي بالمدينة. ورأى مراسلون توهجا للنيران فوق المدينة.

وقال فيكتور تيريشينكو، كبير المسؤولين العسكريين في فيليكي بورلوك، وهي بلدة تقع شرقي خاركيف، إن الطائرات المسيرة دمرت مستشفى ومطعما.

وتتعرض خاركيف لهجمات منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط 2022، وكانت هدفا متكررا للهجمات الروسية في الأسابيع الأخيرة.

وفي مدينة أوديسا الساحلية على البحر الأسود، قال الحاكم الإقليمي إن هجوما بطائرة مسيرة أدى إلى إصابة شخص.

وأفادت أنباء بمقتل ثلاثة أشخاص في وقت سابق اليوم جراء قصف على قرية في منطقة سومي الواقعة على الحدود مع روسيا والتي تتعرض لهجمات روسية يومية.