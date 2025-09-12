الجمعة 20 ربيع الأول 1447 ﻫ - 12 سبتمبر 2025 |
طائرات مسيرة تهاجم ميناء بريمورسك الروسي لتحميل النفط للمرة الأولى

من هجوم سابق على مصفاة نفط في روسيا

قال ألكسندر دروزدينكو حاكم منطقة لينينجراد “إن هجوما بطائرات مسيرة على ميناء بريمورسك شمال غرب روسيا أدى إلى اشتعال النيران في سفينة ومحطة ضخ اليوم الجمعة”، وهو أول هجوم بطائرات مسيرة على واحدة من أكبر محطات تصدير النفط والوقود في البلاد.

ومنذ أوائل أغسطس آب كثفت أوكرانيا من هجماتها على البنية التحتية للطاقة في روسيا، بما في ذلك المصافي وخطوط الأنابيب، إذ لا تزال محادثات السلام متوقفة.

وعدلت روسيا خطتها لتصدير الخام من موانئ غرب البلاد في سبتمبر أيلول إلى 2.1 مليون برميل يوميا، بزيادة 11 بالمئة عن الخطط الأولية، إذ أدت هجمات بطائرات مسيرة على المصافي المحلية إلى انخفاض الطلب المحلي على الخام.

وقال دروزدينكو إنه تم إخماد الحريق الذي شب على متن سفينة في ميناء بريمورسك بمنطقة لينينجراد، دون تحديد هوية السفينة، وإنه ليس هناك خطر تسرب لمنتجات نفطية.

وأضاف في منشور على تيليجرام أنه تم تدمير أكثر من 30 طائرة مسيرة فوق المنطقة، دون أن يشر إلى الحرب في أوكرانيا.

وذكر الجيش الروسي أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت 221 مسيرة أوكرانية خلال الليل، بما في ذلك تسع مسيرات فوق منطقة موسكو.

وردا على طلب للحصول على تعليق، قال المتحدث باسم هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن الجيش الأوكراني ليس لديه معلومات حتى الآن.

