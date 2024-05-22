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طائرات مسيرة روسية تستهدف مواقع للطاقة في منطقة سومي الأوكرانية

منذ 37 دقيقة
طائرة روسية مسيرة "سيريوس"

طائرة روسية مسيرة "سيريوس"

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قال مسؤولون إن طائرات مسيرة روسية استهدفت مواقع للطاقة في ساعة مبكرة من اليوم الأربعاء 22 أيار/مايو 2024، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق في سومي بشمال أوكرانيا.

وقالت السلطة المحلية في سومي في منشور على تطبيق تيليجرام إن الطائرات المسيرة قصفت مدينتي شوستكا وكونوتوب، شمال شرق كييف وقرب الحدود الروسية.

وأضافت أن القوات الجوية الأوكرانية أسقطت سبع طائرات مسيرة استُخدمت في الهجوم.

وقال الجيش الأوكراني إنه أسقط 24 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا الليلة الماضية لاستهداف خمس مناطق أخرى في الجنوب والشرق من البلاد.

وكانت خدمة الطوارئ تعمل جاهدة لاستعادة التيار الكهربائي، وعادت الكهرباء في ثلاث مناطق صباح اليوم.

وبينما كانت القوات الروسية تشق طريقها عبر الحدود إلى منطقة خاركيف الشمالية الشرقية قبل ما يزيد قليلا عن أسبوع، حذر مسؤولون من حشد القوات واحتمال التقدم إلى منطقة سومي المجاورة.

    المصدر :
  • رويترز

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