طائرات مسيرة وذخائر.. بريطانيا تقدم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

التقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف اليوم الأربعاء للاحتفال بيوم استقلال البلاد، ووعد بتقديم حزمة أخرى من الدعم العسكري.

وأشاد جونسون بأوكرانيا لمقاومتها “التي لا تقهر” للغزو الروسي خلال زيارة لم يعلن عنها من قبل إلى كييف اليوم الأربعاء، وقال إن الوقت الحالي ليس هو الوقت المناسب لتقديم “خطة واهية للتفاوض”.

وتحدث جونسون، الذي من المقرر أن يترك منصبه الشهر المقبل، في مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال زيارته الرابعة للبلاد هذا العام والثالثة له منذ بدء الحرب في 24 فبراير شباط.

وقال جونسون “هذا ليس الوقت المناسب للمضي قدما في خطة واهية للتفاوض”، وتعهد بأن تقف بريطانيا وحلفاء أوكرانيا “صفا واحدا” مع كييف والشعب الأوكراني.

وقال مكتب جونسون في بيان إن الحزمة البالغة 54 مليون جنيه إسترليني (63.5 مليون دولار) ستتضمن ألفي طائرة مسيرة وذخائر تُمكن الجيش الأوكراني من تتبع القوات الروسية الغازية واستهدافها بشكل أفضل.

وقال جونسون، الذي لم يتبق له سوى أقل من أسبوعين في منصب رئيس الوزراء، على تويتر “ستواصل المملكة المتحدة الوقوف إلى جانب أصدقائنا الأوكرانيين. أثق في قدرة أوكرانيا على الانتصار في هذه الحرب”.