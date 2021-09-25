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طائرة استطلاع RQ-4B Global Hawk تنفذ مهمة استطلاع قرب أجواء روسيا

26 - سبتمبر - 2021
طائرة RQ-4B Global Hawk

طائرة RQ-4B Global Hawk

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أمضت طائرة استطلاع RQ-4B Global Hawk استراتيجية مسيرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي بضع ساعات، وهي تحلق بالقرب من الأجواء الغربية لروسيا وبيلاروس يوم السبت، حسبما نقلت وكالة إنترفاكس

وأفادت الوكالة بأن الطائرة أقلعت من قاعدة سيغونيلا الجوية في جزيرة صقلية الإيطالية، وحلقت في البداية على طول حدود منطقتي بسكوف ولينينغراد، حيث كانت في المجال الجوي للاتفيا وإستونيا، ثم حلقت شمال منطقة كالينينغراد في سماء ليتوانيا لأكثر من سبع ساعات.

كما حلقت الطائرة أيضا على طول الحدود الغربية لبيلاروس، وأجرت لعدة ساعات دوريات شمال غرب البلاد في المجال الجوي الليتواني واللاتفي.

ويمكن لطائرة Global Hawk التي يبلغ طول جناحيها حوالي 40 مترا، تنفيذ دوريات لمدة 30 ساعة على ارتفاع يصل إلى 18 ألف متر.

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