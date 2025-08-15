طائرة حكومية روسية تهبط في ألاسكا قبيل محادثات بوتين وترامب

هبطت طائرة تابعة للحكومة الروسية في ألاسكا قبيل إجراء محادثات بين الرئيسين الروسي والأمريكي اليوم الجمعة، وفقا لما أظهره نظام تتبع الرحلات فلايت رادار 24.

ولم يتضح ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على متن الطائرة. وغادرت الطائرة من مدينة ماجادان في أقصى شرق روسيا، حيث كان بوتين موجودا في وقت سابق من اليوم الجمعة.

ووصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إلى ألاسكا لعقد قمة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين تنطوي على رهانات عالية، بعدما قال إنه يريد أن يتم التوصل “اليوم” إلى وقف لإطلاق النار في حرب أوكرانيا.

ويخشى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي لم يُدعَ إلى المحادثات، وحلفاؤه الأوروبيون من أن ترامب قد يتخلى عن أوكرانيا بتجميد الصراع والاعتراف -ولو بشكل غير رسمي- بالسيطرة الروسية على خُمس أراضيها.

لكن ترامب سعى إلى تهدئة هذه المخاوف في أثناء صعوده على متن الطائرة الرئاسية، موضحا أنه سيترك لأوكرانيا اتخاذ قرار بشأن أي تبادل محتمل للأراضي. وقال “لست هنا للتفاوض نيابة عن أوكرانيا، بل كي أجعلهم يجلسون إلى طاولة المفاوضات”.

وقال للصحفيين على متن طائرة الرئاسة ردا على سؤال حول ما سيجعل الاجتماع ناجحا “أريد أن أرى وقفا سريعا لإطلاق النار… لن أكون سعيدا إذا لم نتوصل لذلك اليوم… أريد أن يتوقف القتل”.

ومن المتوقع أن يستقبل ترامب بوتين لدى وصوله. وبعد ذلك سيعقد الرئيسان اجتماعا في حوالي الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي (19:00 بتوقيت غرينتش) داخل قاعدة جوية تعود إلى حقبة الحرب الباردة وتقع في أكبر مدينة بولاية ألاسكا، وستكون هذه أول محادثات مباشرة لهما منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن وزير الخارجية ماركو روبيو ومبعوث الرئيس الخاص ستيف ويتكوف، سينضمان إلى ترامب في اجتماعه مع بوتين.

وأضافت ليفيت أن اجتماعا لاحقا سيضم أيضا وزير الخزانة سكوت بيسنت، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، ووزير الدفاع بيت هيجسيث، وكبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز.

يضغط ترامب، الذي يصف الحرب بأنها “حمام دم” محفوف بمخاطر التصعيد، من أجل التوصل إلى هدنة في الحرب الدائرة منذ ثلاث سنوات ونصف السنة، من شأنها أن تعزز وضعه باعتباره صانع سلام عالمي جدير بجائزة نوبل للسلام.

وبالنسبة لبوتين، تُعد القمة بالفعل انتصارا كبيرا، إذ يمكنه استخدامها دليلا للتأكيد على أن سنوات من المحاولات الغربية لعزل روسيا لم تؤت ثمارها، وأن موسكو استعادت مكانتها اللائقة على رأس الدبلوماسية الدولية.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن المبعوث الروسي الخاص كيريل دميترييف وصف الأجواء التي تسبق القمة بأنها تميل للصدام، وقال إن الزعيمين سيناقشان إلى جانب ملف أوكرانيا العلاقات الثنائية بوجه عام.

وأمس الخميس أقر ترامب، الذي قال في وقت سابق إنه سينهي الحرب الروسية في أوكرانيا خلال 24 ساعة، أن الصراع اتضح أنه أصعب مما كان يعتقد.

وقال إنه إذا سارت محادثاته مع بوتين على ما يرام، فإن الإسراع في عقد قمة ثلاثية لاحقة تضم زيلينسكي سيكون أكثر أهمية من لقائه مع بوتين.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قوله إن من الممكن عقد اجتماع ثلاثي في وقت لاحق إذا أسفرت محادثات ألاسكا عن نتائج.

وذكر بيسكوف أيضا أن المحادثات بين بوتين وترامب قد تستمر من ست إلى سبع ساعات، وأن مساعدي الرئيسين سيشاركون في الاجتماعات، التي كان من المتوقع أن تكون بين الرئيسين فقط.

وكتب زيلينسكي عبر تطبيق تيليجرام للمراسلة اليوم الجمعة “حان الوقت لإنهاء الحرب، وعلى روسيا اتخاذ الخطوات اللازمة. نحن نعتمد على أمريكا”، مضيفا أن لقاء ترامب وبوتين من شأنه أن يفتح الطريق أمام “سلام عادل”، بما في ذلك إجراء محادثات ثلاثية.

* “رجل ذكي”

قال الكرملين إن ترامب سيستقبل بوتين لدى هبوط طائرته.

وقال ترامب عن بوتين “إنه رجل ذكي، وهو يفعل ذلك منذ وقت طويل، ولكن أنا أيضا… نحن على وفاق، وهناك قدر جيد من الاحترام بيننا”. ورحب أيضا بقرار بوتين إحضار عدد كبير من رجال الأعمال معه إلى ألاسكا.

وأضاف “لكنهم لن يقوموا بأعمال تجارية قبل أن ننتهي من الحرب”، مكررا تهديده بعواقب “اقتصادية وخيمة” على روسيا إذا سارت القمة بشكل سيء.

وقال مصدر مقرب من الكرملين إن هناك دلائل على أن موسكو قد تكون مستعدة للتوصل إلى تسوية بشأن أوكرانيا نظرا لإدراك بوتين لمشاكل روسيا الاقتصادية وتكاليف استمرار الحرب.

وكانت رويترز قد ذكرت في وقت سابق أن بوتين قد يكون مستعدا لتجميد الصراع على طول خطوط المواجهة، شريطة أن يكون هناك تعهد ملزم قانونا بعدم توسيع حلف شمال الأطلسي شرقا ورفع بعض العقوبات الغربية.

وروسيا، التي ظهرت علامات الإنهاك على اقتصادها، مُعرضة لعقوبات أمريكية إضافية وهدد ترامب بفرض رسوم جمركية على مشتري النفط الخام الروسي وخاصة الصين والهند.

وقال المصدر الروسي “بالنسبة لبوتين، المشاكل الاقتصادية تأتي في المرتبة الثانية بعد الأهداف، لكنه يدرك هشاشة وضعنا (الاقتصادي) والتكاليف التي نتكبدها”.

وفي اليوم السابق للقمة، ألمح بوتين إلى احتمال إنجاز شيء آخر يعرف أن ترامب يرغب فيه وهو إبرام اتفاقية جديدة للحد من الأسلحة النووية لتحل محل الاتفاقية الوحيدة المتبقية بين الجانبين والمقرر أن ينتهي سريانها في فبراير شباط.

* أرضية مشتركة؟

قال المصدر المطلع على طريقة تفكير الكرملين إن الجانبين توصلا فيما يبدو إلى أرضية مشتركة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه بسبب حساسية الموضوع “يبدو أنه سيتم الاتفاق على بعض الشروط… لأنه لا يمكن رفض مطالب ترامب، ولسنا في وضع يسمح لنا بالرفض” في إشارة إلى ضغط العقوبات.

وحتى الآن يتمسك بوتين بشروط صارمة لوقف كامل لإطلاق النار رغم انفتاحه على الأمر، لكن التوصل إلى هدنة في الحرب الجوية قد يكون أحد الحلول الوسط.

واستبعد زيلينسكي التنازل رسميا عن أي أراض لموسكو. ويسعى للحصول على ضمان أمني تدعمه واشنطن. ومن غير الواضح كيف يمكن تطبيق هذا الضمان.