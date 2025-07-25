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طائرة ركاب روسية تعود لمطار بسيبيريا بعد الإبلاغ عن فقدان الضغط

منذ 42 دقيقة
آخر تحديث: 25 - يوليو - 2025 11:30 صباحًا
طائرة من طراز بوينغ 737

طائرة من طراز بوينغ 737

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ذكرت وكالة تاس للأنباء الروسية الرسمية أن طائرة ركاب روسية متجهة إلى سوتشي من نوفوسيبيرسك عادت إلى حيث أقلعت بعد الإبلاغ عن فقدان للضغط على متنها اليوم الجمعة.

وذكرت قناة (شوت) على تطبيق تيليغرام، والمرتبطة بأجهزة الأمن الروسية، أن الطائرة من طراز بوينغ 737 تابعة لشركة طيران إس7 الروسية.

تحطم طائرة روسية

وتحطمت أمس الخميس طائرة ركاب روسية أخرى في منطقة أمور في أقصى شرق البلاد، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 48 شخصا.

وأوضح مصدر لوكالة “تاس” أن “طائرة شركة أنغارا من طراز أن-24 لم تتمكن من الاتصال بنقطة المراقبة على بُعد كيلومترات قليلة من مطار تيندا”.

وتوجهت فرق الإنقاذ الروسية توجهت للبحث عن الطائرة المفقودة التي اختفت عن شاشات الرادار بمقاطعة أمورسك بعد أن حاولت الهبوط مرتين بسبب الطقس السيئ.

وأشارت المصادر إلى أن الاتصال بالطائرة انقطع أثناء تحليقها في المجال الجوي لمنطقة آمور، من دون أن تتضح حتى الآن أسباب فقدان الاتصال أو طبيعة المهمة التي كانت تقوم بها الطائرة.

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