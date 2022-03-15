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طائرة مالك تشيلسي تهبط في موسكو بعد اسرائيل واسطنبول

15 - مارس - 2022
آخر تحديث: 15 - مارس - 2022 8:40 صباحًا
رومان أبراموفيتش

رومان أبراموفيتش

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بالرغم من خضوع رجل الاعمال الروسي رومان أبراموفيتش لعقوبات، الا ان بيانات من فلايت رادار 24، تشير أن طائرة هبطت في موسكو في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء بعد إقلاعها من اسطنبول، حيث توقف لفترة قصيرة هناك.
كانت الطائرة المرتبطة بأبراموفيتش، مالك نادي تشيلسي لكرة القدم في بريطانيا، قد وصلت إلى إسطنبول من إسرائيل أمس الاثنين بعد وقت قصير من رؤيته في مطار بن جوريون بتل أبيب.

وأبراموفيتش من سبعة مليارديرات روس أضيفوا إلى قائمة العقوبات البريطانية الأسبوع الماضي، الرامية لفرض عزلة على الرئيس فلاديمير بوتين بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، وتبنى دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي خطوة مماثلة.
وينفي رجل الأعمال الروسي، والذي يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والبرتغالية، أن تكون له علاقات وثيقة مع بوتين.
ولم يتضح بعد ما إذا كان رومان أبراموفيتش المولود قبل 55 سنة في مدينة Saratov البعيدة في الجنوب الروسي 850 كيلومترا عن موسكو، كان على متن الطائرة، إلا أنه يملك طائرة ثانية أهم بكثير، طرازها بوينغ 767، ويبدو أنها آمنة في مكان ما وإلا لقام بتهريبها.

وكان مالك نادي “تشيلسي” البريطاني لكرة القدم، تعرض الأسبوع الماضي لتجميد ما لا يقل عن 4 مليارات و500 مليون دولار من أصوله في بريطانيا وحدها، وتم منعه من بيع سريع للنادي، وقصور وشقق وفلل عدة في لندن، أحدها قصر في حي كينسينغتون، سعره 200 مليون دولار، وشقة “بنتهاوس” في غرب لندن، قيمتها 30 مليونا، إلى جانب تجميد يخوت وطائرات صغيرة خاصة وهليكوبترات وسيارات فاخرة موجودة في بريطانيا وحدها، وقيمتها مليار و800 مليون دولار.

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