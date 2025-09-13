طائرة مسيرة تخترق المجال الجوي الروماني خلال هجوم روسي على أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الرومانية “إن رومانيا سارعت بإرسال طائرتين مقاتلتين، اليوم السبت، عندما اخترقت طائرة مسيرة المجال الجوي للبلاد خلال هجوم روسي على البنية التحتية الأوكرانية بالقرب من الحدود”.

كما دفع التهديد بشن هجمات بطائرات مسيرة بولندا إلى نشر طائرات وإغلاق مطار في مدينة لوبلين شرق البلاد، وذلك بعد ثلاثة أيام من إسقاطها طائرات مسيرة روسية بعد دخولها المجال الجوي للبلاد.

وشهدت رومانيا، وهي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي وتشترك مع أوكرانيا في حدود طولها 650 كيلومترا، سقوط شظايا طائرات مسيرة روسية على أراضيها مرارا منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الرومانية في بيان إنها أرسلت اليوم السبت طائرتين مقاتلتين من طراز إف-16، وحثت المواطنين في مقاطعة تولسيا الجنوبية الشرقية بالقرب من نهر الدانوب والحدود الأوكرانية على الاحتماء.

وأضافت أن المقاتلتين رصدتا طائرة مسيرة داخل المجال الجوي، وتتبعاها حتى اختفت عن الرادار على بعد 20 كيلومترا جنوب غربي قرية تشيليا فيشي.

وجاء في البيان “لم تحلق الطائرة المسيرة فوق مناطق مأهولة بالسكان ولم تشكل خطرا مباشرا على السكان”.

وأعلن حلف شمال الأطلسي أمس الجمعة عن خطط لتعزيز الدفاع عن الجناح الشرقي لأوروبا، بعدما أسقطت بولندا طائرات مسيرة انتهكت مجالها الجوي، وذلك في أول إطلاق نار من قبل عضو في الحلف منذ اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا.

ووافق المشرعون الرومانيون على قانون في وقت سابق من هذا العام يتيح للجيش إسقاط الطائرات المسيرة التي تنتهك المجال الجوي الروماني خلال وقت السلم، بناء على مستويات التهديد والمخاطر على حياة البشر والممتلكات، لكن مشروع القانون لم تتم الموافقة على قواعد تنفيذه بعد.