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الدفاعات الروسية تحبط هجوما بطائرة مسيرة على موسكو

منذ 11 دقيقة
مسيرات

طائرة مسيرة

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ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية المملوكة للدولة أن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية بالقرب من موسكو في وقت مبكر اليوم السبت دون أن يتسبب ذلك فيما يبدو عن وقوع أضرار أو إصابات.

وقالت الوكالة نقلا عن وزارة الدفاع الروسية إن الهجوم، الذي تم التصدي له فوق منطقة إسترا شمال غربي العاصمة، كان محاولة من أوكرانيا لمهاجمة منشآت روسية.

وقالت الوكالة نقلا عن رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين، على قناته على تطبيق تيليجرام، إن التقارير الأولية تظهر عدم وقوع إصابات أو أضرار، ولكن “خدمات الطوارئ تعمل في مكان الواقعة”.

وقالت تاس إن الرحلات الجوية استؤنفت في مطاري فنوكوفو وشيريميتيفو في موسكو بعد تعليقها.

وتأتي أنباء الهجوم على روسيا في أعقاب ضربات جوية روسية على أوكرانيا أمس الجمعة قال مسؤولون إنها أدت إلى مقتل طفل (10 أعوام) وجدته في مدينة خاركيف وألحقت أضرارا مادية في منطقة أوديسا. وقال مسؤولون أوكرانيون إن عشرات الأشخاص قتلوا في قرية هروزا في شمال شرق أوكرانيا خلال تجمع لتأبين جندي أوكراني.

    المصدر :
  • رويترز

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