طائرتي مساعدات إضافيتين من تركيا إلى غزة

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة إن تركيا أرسلت طائرتي شحن إلى مصر اليوم الاثنين تحملان معدات وإمدادات طبية لغزة، مضيفا أنه سيتم إرسال طائرتين أخريين محملتين بمزيد من الإمدادات.

وفي وقت سابق من هذا الشهر أرسلت تركيا ثلاث طائرات تحمل مساعدات لغزة. وأرسلت أمس الأحد أيضا فريقا طبيا وإمدادات إلى مصر، وقالت إنها مستعدة لعلاج الجرحى الفلسطينيين في تركيا، إذا لزم الأمر، وإنشاء مستشفى ميداني في مطار العريش المصري ومعبر رفح الحدودي.

وفي منشور على موقع التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا)، قال قوجة إن طائرتي الشحن تحملان أدوية ومولدات وإمدادات طبية وحضانات للأطفال والمعدات والآلات المستخدمة في العلاج الضوئي وحفاضات وأغذية للأطفال.

وأضاف وزير الصحة التركي أن من بين الإمدادات الطبية معدات للاستخدام في حالات الطوارئ وطاولات عمليات وأجهزة تنفس صناعي وأجهزة العلاج بالموجات فوق الصوتية ومستلزمات علاج إصابات العظام.

ومضى قائلا “سيتم إرسال (محتويات) طائرات المساعدات الطبية الأربع المزمعة إلى غزة في شكل مساعدات من مصر إلى غزة عبر الطرق السريعة”.

ورفح هو المعبر الرئيسي للدخول والخروج من غزة الذي لا يقع على الحدود مع إسرائيل. ومنذ أن حاصرت إسرائيل القطاع ردا على هجوم شنه مقاتلو حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول، أصبح معبر رفح محور الجهود المبذولة لتوصيل المساعدات.

وبدأ تسليم المساعدات الإنسانية عبر رفح يوم السبت بعد خلافات بشأن إجراءات فحص المساعدات وبعد أن علقت مواد الإغاثة في مصر بسبب القصف الإسرائيلي على جانب غزة من الحدود.

وحتى الآن، دخلت ثلاث قوافل تحمل مساعدات إلى غزة من رفح لكنها لا تحتوي إلا على جزء صغير من الكمية التي يقول مسؤولو الأمم المتحدة إنها ضرورية لتلبية الاحتياجات الأساسية للقطاع الذي يقطنه 2.3 مليون شخص.