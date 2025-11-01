طاجيكستان تشكك في العقوبات الأوروبية على بنوكها وتعد باتخاذ إجراءات

أعربت وزارة الخارجية الطاجيكية السبت عن قلقها الشديد إزاء إدراج ثلاثة بنوك طاجيكية ضمن أحدث جولة من العقوبات الأوروبية على روسيا، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات للحد من تأثير هذه العقوبات.

وتشمل البنوك الثلاثة سبيتامين، وبنك دوشنبه سيتي، وبنك طاجيكستان التجاري، ضمن حزمة العقوبات التاسعة عشرة التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي في 23 أكتوبر.

ويعتمد اقتصاد طاجيكستان، البلد غير الساحلي الذي يضم حوالي 10 ملايين نسمة، بشكل كبير على تحويلات العمال المهاجرين من روسيا. وأكدت الوزارة أن البلاد ملتزمة بالمعايير الدولية ومستعدة للتعاون مع الشركاء الدوليين للوقاية من أي محاولات للالتفاف على العقوبات.