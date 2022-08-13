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طاعن سلمان رشدي زوّر رخصة قيادته.. ما علاقة حزب الله؟

منذ 26 دقيقة
آخر تحديث: 13 - أغسطس - 2022 1:40 مساءً
عناصر ينقلون سلمان رشدي الى هليكوبتر

عناصر ينقلون سلمان رشدي الى هليكوبتر

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نفّذ عناصر من FBI الأميركي، الجمعة 12 آب، مداهمة لمسكن الشاب “هادي مطر”، المرجَّح أنه “لبناني الأصل” أقدم على طعن الكاتب البريطاني من أصل هندي، “سلمان رشدي” في نيويورك، وفق ما ورد في موقع شبكة NBC News التلفزيونية الأميركية.

وفي مكان سكنه، عثروا على رخصة قيادته للسيارة، والصادرة عن سلطات ولاية نيوجيرسي، حيث يقيم، وفيها نجد أنه اختار أن تكون الرخصة المزورة باسم “حسن مغنية” بدلًا من اسمه “هادي مطر” الحقيقي، تيمنًا ربما باسم أحد أهم القادة العسكريين في حزب الله، وهو “عماد مغنية” الذي قُتل بتفجير غامض لسيارته في 12 شباط 2008 في حي “كفرسوسة” في دمشق.

وفي رخصة القيادة الصالحة لغاية 12 أيلول 2026 وصدرت في 25 أيار هذا العام، نجد أيضًا أن هادي مطر ولد في 12 أيلول 1997، من دون ذكر للمكان، فيما أكدت NBC News أنه ولد في كاليفورنيا، ثم انتقل فيما بعد إلى نيو جيرسي.

وكانت الشبكة التلفزيونية ذكرت أيضا بخبر لها، أنها تعرفت على حساب له في “فيسبوك” ووجدت من تجوّلها فيه، أنه من مناصري حزب الله وإيران، خصوصًا أن الصورة الرئيسية للحساب، لم تكن له، بل لآية الله الخميني الذي أصدر فتوى في 1989 أهدر بها دم الكاتب البريطاني، مع صورة أصغر لخليفته علي خامنئي.

رخصة قيادة منفذ الهجوم

رخصة قيادة منفذ الهجوم

    المصدر :
  • العربية

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