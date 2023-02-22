الأربعاء 2 شعبان 1444 ﻫ - 22 فبراير 2023 |
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طالبان تؤسس تحالف استثماري مع شركات من روسيا وإيران

منذ 32 دقيقة
حكومة طالبان

حكومة طالبان

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قال نور الدين عزيزي، القائم بأعمال وزير التجارة في حكومة طالبان بأفغانستان، الأربعاء، إن حكومته أسست كونسورتيوم من الشركات، بعضها في روسيا وإيران وباكستان، لوضع خطة استثمار تركز على الطاقة والتعدين والبنية التحتية.

وأضاف عزيزي لرويترز إن الكونسورتيوم يضم 14 من رجال الأعمال الأفغان وأن وزارته وقعت مذكرة تفاهم مع الشركات الأجنبية التي سترسل موفدين إلى كابول لبحث مشروعات تصل قيمتها إلى مليار دولار.

وتعرض الاقتصاد الأفغاني لنكبات شديدة منذ تولي طالبان زمام الأمور عام 2021، مما دفع المجتمع الدولي إلى قطع معظم تمويل التنمية وفرض عقوبات على القطاع المصرفي.

كما أثارت سلسلة الهجمات التي شنها تنظيم الدولة الإسلامية على أهداف أجنبية قلق بعض المستثمرين.

وأوضح عزيزي أن إدارة طالبان تركز على إطلاق العديد من خطط الأعمال طويلة الأجل بما في ذلك الكونسورتيوم وإقامة مناطق اقتصادية خاصة، وأنها تعمل على ضمان الأمن.

وقال “تُجرى كثير من المناقشات بشأن الأمن في اجتماعات مجلس الوزراء أيضا وتتشكل لجان… وتدمر مخابئ (المسلحين).

“الإمارة الإسلامية ستكفل الأمن وستدعم القطاع الخاص في المجال الأمني”، في إشارة إلى إدارة طالبان.

وإضافة إلى مشاريع التعدين والطاقة، قال إن الكونسورتيوم يدرس إمكانية بناء نفق ثان عبر ممر سالانج الذي يربط شمال أفغانستان ببقية البلاد، ومشروع تحويل المياه من بانجشير بالشمال إلى العاصمة، وكذلك إعادة الطريق السريع الرئيسي الذي يربط كابول بإقليم هرات الغربي.

وذكر الوزير أن إدارة طالبان تخطط للتركيز على بناء مناطق اقتصادية خاصة تأمل أن تجذب الاستثمار الأجنبي.

وأضاف أن شحنات من النفط والغاز والقمح المتفق عليها مع روسيا العام الماضي بدأت الوصول إلى أفغانستان برا وبالسكك الحديدية عبر آسيا الوسطى، بعد أن تمت المدفوعات عبر قنوات مصرفية رغم العقوبات التي حدت الكثير من المدفوعات الدولية.

ولم يوضح أي بنوك سهلت عمليات الدفع.

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