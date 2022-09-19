طالبان تخلي سبيل مهندس أمريكي

قال أمير خان متقي القائم بأعمال وزير الخارجية في حكومة طالبان، الاثنين، إن الحركة أخلت سبيل المهندس الأمريكي مارك فريريتشز مقابل إفراج الولايات المتحدة عن زعيم أفغاني قبلي على علاقة بالحركة اليوم.

وقال متقي في مؤتمر صحفي بالعاصمة الأفغانية إنهم تبادلوا فريريتشز في مطار كابول صباح اليوم الاثنين مع حاج بشير نورزاي، الذي ظل محتجزا في الولايات المتحدة منذ 2005 بتهم تتعلق بالمخدرات.

واعتقلت السلطات الأمريكية نورزاي للاشتباه في تهريبه هيروين بأكثر من 50 مليون دولار إلى الولايات وأوروبا.

وتابع متقي “إمارة أفغانستان الإسلامية مستعدة لحل المشكلات بالتفاوض مع الجميع بما يشمل الولايات المتحدة”، في إشارة إلى طالبان.

ويعمل فريريتشز مهندسا وهو محارب قديم في البحرية الأمريكية من لومبارد في ولاية إلينوي وعمل في أفغانستان لمدة عشر سنوات في مشاريع التنمية. وتم اختطافه في مطلع فبراير شباط 2020.

وأكد مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، طلب عدم نشر هويته، إخلاء سبيل فريريتشز.

وأضاف المسؤول أن “الرئيس (جو) بايدن اتصل بأسرة مارك هذا الصباح لإبلاغهم بالأخبار السارة”.

وتابع “من أجل إعادة مواطن أمريكي إلى الوطن ولم شمله بأسرته، اتخذ الرئيس القرار الصعب بمنح العفو لحاج بشير نورزاي بعد أن أمضى 17 عاما” في السجون الأمريكية.

وقال بايدن في بيان إن فريريتشز يجب أن يعود بأمان وصحة جيدة إلى الولايات المتحدة.

وأضاف “أولويتنا الآن هي التأكد من عودة مارك بصحة جيدة وأمان ومنحه المساحة والوقت اللازمين للعودة إلى المجتمع”.

وتابع “لدينا الكثير من العمل الذي يتعين القيام به في العديد من الحالات الأخرى، لكن إطلاق سراح مارك يظهر التزامنا الدائم”.

وظلت الولايات المتحدة تضغط من أجل إطلاق سراح فريريتشز حتى بعد أن تولت طالبان السلطة في أفغانستان في أغسطس آب 2021 مع انسحاب القوات الأجنبية بقيادة أمريكية من البلاد.

وقال مسؤولون أمريكيون إن هذه القضية ستغير وجهة نظرهم حيال مدى شرعية حكومة تقودها طالبان. ولم تعترف أي حكومة أجنبية رسميا بالحركة بسبب القيود التي تفرضها على تعليم معظم الفتيات ضمن أسباب أخرى.

وألقى نورزاي كلمة موجزة في المؤتمر الصحفي، الذي عُقد في فندق بكابول، إلى جانب متقي.

وقال “أنا فخور بوجودي في عاصمة بلادي بين إخوتي”.

ويرتبط الزعيم القبلي بعلاقات مع طالبان منذ وقت طويل.

ونفى محامي نورزاي أن يكون موكله تاجر مخدرات وطالب بإسقاط التهم الموجهة إليه لأن مسؤولي الحكومة الأمريكية خدعوه وجعلوه يعتقد أنهم لن يقبضوا عليه.