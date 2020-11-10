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طالبان تدعو بايدن إلى الالتزام باتفاق سحب القوات الأمريكية

منذ 42 دقيقة
قادة حركة طالبان-أرشيفية

قادة حركة طالبان-أرشيفية

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في أول تعليق لحركة طالبان على نتائج الانتخابات الأمريكية الأخيرة ، دعت الحركة الأفغانية الرئيس المقبل للولايات المتحدة الأمريكية إلى الالتزام باتفاقية شهر فبراير الماضي لسحب القوات الأمريكية من بلادها.

وقالت الحركة في أول رد فعل لها بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية الأمريكية عبر بيان لها اليوم الثلاثاء حسب وكالة “رويترز” إن “الإمارة الإسلامية تود التأكيد للرئيس الأمريكي الجديد المنتخب وللإدارة المقبلة بأن تنفيذ الاتفاق هو الأداة الأكثر عقلانية والأكثر فعالية لإنهاء النزاع بين بلدينا” .

وكانت واشنطن قد شرعت في سحب قواتها من أفغانستان بمقتضى الاتفاق مع “طالبان” على أن يخرج آخر جندي أمريكي من البلاد بحلول شهر مايو المقبل مقابل التزام الحركة الأفغانية بضمانات أمنية وتفاوضها مع السلطات في كابل لتحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء النزاع القائم معها منذ التدخل الأمريكي في البلاد في بداية الألفية الجديدة. غير أن عودة الاقتتال بين عناصر الحركة ونظيراتها الحكومية المدعومة بالطيران الأمريكي يضفي بعض الضبابية على مستقبل الاتفاق بين الحركة المسلحة وواشنطن.

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