الخميس 1 ذو الحجة 1443 ﻫ - 30 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"طالبان" تدعو مترجمي القوات الأجنبية لـ"التوبة"

7 - يونيو - 2021
عناصر من طالبان- أرشيفية

عناصر من طالبان- أرشيفية

A A A
طباعة المقال

دعت حركة “طالبان” في بيان، الاثنين مترجمي القوات الدولية الأفغان إلى “التوبة” والبقاء في أفغانستان، بعد مغادرة القوات الغربية التي تسرع انسحابها من البلاد.

أكدت الحركة  أن هؤلاء الأفغان “لن يواجهوا أي خطر من جهتنا” وأنه “لا ينبغي لأحد أن يغادر البلاد”.

شددت “طالبان” في بيانها على أن “عددا كبيرا من الأفغان أخطأوا خلال السنوات العشرين الأخيرة في اختيار مهنتهم وعملوا مع القوات الأجنبية كمترجمين أو حراس أو في وظائف أخرى، والآن مع انسحاب القوات الأجنبية، يشعرون بالخوف ويسعون إلى مغادرة البلاد”.

أضافت “طالبان” أن “الإمارة الإسلامية تريد أن تقول لهم إن عليهم إبداء التوبة عن أفعالهم السابقة وعدم الانخراط في المستقبل في مثل هذه الأنشطة التي تعد بمثابة خيانة للإسلام ولبلدهم، لكنه لا يجب على أحد أن يغادر البلاد”.

أكدت الحركة أن “الإمارة الإسلامية لن تتسبب لهم بمشاكل، وتدعوهم إلى العودة إلى حياة طبيعية وإلى خدمة بلدهم. لن يواجهوا أي خطر من جهتنا”. وقالت “كنا ننظر إليهم كأعدائنا، لكن منذ لحظة مغادرتهم صفوف العدو، سيصبحون مجددا أفغانا عاديين في وطنهم ولا ينبغي أن يخافوا”.

مع الانسحاب المتسارع لقوات حلف الأطلسي، يتهافت آلاف المترجمين الأفغان الذين كانوا يعملون مع سفارات وقوات عسكرية غربية إلى القنصليات على أمل الحصول على تأشيرة هجرة، خوفا من التعرض لعمليات انتقامية في حال عادت حركة “طالبان” إلى الحكم في كابل.

وبحسب السفارة الأمريكية في كابل، لا يزال حوالى 18 ألف أفغاني ينتظرون الرد على طلباتهم، فيما حصل عدد مساو من الأفغان على تأشيرات خلال 20 عاما، بحسب تقرير لجامعة براون، وذلك بحسب “أ ف ب”.

    المزيد من أخبار العالم

    قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي
    قائد الحرس الثوري قلِق.. هؤلاء لديهم تقنيات مبتكرة ومتجددة باستمرار!!
    الرئيس الأميركي جو بايدن خلال مؤتمر صحفي قبل مغادرة قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد - رويترز
    هل يضغط بايدن على السعودية بشكل مباشر لزيادة إنتاج النفط؟
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    أزمة الغذاء.. بوتين يقلّل من حجم تأثير أوكرانيا على السوق العالمية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    شركتا الاتصالات في لبنان: الفا وتاتش
    فاتورة الخلوي خمسة أضعاف... وهيركات على الشحن المسبق
    عائلة عبدالله اللبنانية تقدم شهادة حياتها في الفاتيكان
    في قلب الفاتيكان: عائلة لبنانية تقدّم شهادة حياتها بعد حادثة دهس 3 من أولادها
    الرئيس نجيب ميقاتي
    أسرار ومعلومات خاصة.. من هم الوزراء الذين طيرهم ميقاتي من تشكيلته الجديدة؟