الأحد 6 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 9 يناير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

طالبان تعتقل أستاذا جامعيا انتقد الحكومة

منذ 7 دقائق
المتحدث باسم "طالبان"، ذبيح الله مجاهد

المتحدث باسم "طالبان"، ذبيح الله مجاهد

A A A
طباعة المقال

اعتقلت حركة طالبان أستاذا جامعيا ذات شعبية، معروفا بانتقاداته الصريحة للحكومات الأفغانية المتعاقبة، ومنها حكومة طالبان الجديدة في كابل، حسبما أفاد المتحدث باسم الحركة، اليوم الأحد.

وقال الناطق باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، في تغريدة على “تويتر”، إن الأستاذ الجامعي فيض الله جلال محتجز لدى مخابرات طالبان. واتهمته الحركة بالادلاء “بتصريحات هرائية على وسائل التواصل الاجتماعي، تحرض الناس ضد الحكومة وتتلاعب بكرامة الناس”.

وفي تغريدة في وقت مبكر اليوم الأحد، دعت ابنة الاستاذ فيض الله جلال، حسينة جلال، إلى إطلاق سراح والدها. وجاء في التغريدة: “بينما أؤكد الخبر المزعج، أطالب بالإفراج الفوري عن والدي البروفيسور فيض الله جلال “.

وتواجه أفغانستان أزمة إنسانية عميقة، حيث حذرت الأمم المتحدة من أن 90 بالمائة من سكان البلاد البالغ عددهم 38 مليون نسمة بحاجة ماسة للمساعدات. ومن المؤكد أن اعتقال الأستاذ الجامعي البارز سيعقد جهود المساعدات الإنسانية.

    المزيد من أخبار العالم

    نزاربايف يسلم رئاسة مجلس الأمن بكازاخستان للرئيس توكايف
    اعترافات مواطن قرغيزي شارك في اضطرابات كازاخستان
    رئيس الوزراء الياباني الجديد فوميو كيشيدا
    كيشيدا: الولايات المتحدة ستحد من خروج العسكريين من قواعدها باليابان

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    اللاعب عثمان كوليبالي
    فيديو مؤلم جداً.. لحظة توقف قلب مدافع الوكرة القطري على أرض الملعب!!
    العالم يسجل أرقام قياسية بكورونا بسبب أوميكرون
    تجهزوا للمتحور الجديد.. “دلتاكرون”!!
    عناصر من ميليشيا حزب الله
    صورة.. 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن رجل أعمال لبناني مموّل لحزب الله