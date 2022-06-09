طالبان تعتقل عارض أزياء أفغاني معروف.. ما هي تهمته؟

اعتقلت حركة طالبان، عارض أزياء أفغاني معروف، وثلاثة من زملائه، بتهمة عدم احترام الدين الإسلامي والقرآن.

وظهر أجمل حقيقي، المعروف بعروض الأزياء ومقاطع الفيديو التي ينشرها على موقع يوتيوب، مقيد اليدين، في فيديو نشرته على تويتر وكالة استخبارات طالبان.

وفي أحد مقاطع الفيديو التي انتشرت على نطاق واسع وأثارت للجدل، شوهد حقيقي وهو يضحك بينما كان زميله، غلام ساخي، المعروف بتغيير صوته وطريقة حديثه المتلعثمة التي يستخدمها للفكاهة، وهو يقرأ آيات من القرآن باللغة العربية بصوت كوميدي.

ونشرت حركة طالبان مقطع فيديو لحقيقي وزملائه وهم يقفون في زي السجن البني الفاتح ويعتذرون لحكومة طالبان وعلماء الدين.

ورافق الفيديو تغريدة تقول: “لا يجوز لأحد أن يهين آيات قرآنية أو أقوال النبي محمد”.

وفي وقت لاحق من الأربعاء، أصدرت منظمة العفو الدولية بيانًا حثت فيه طالبان على الإفراج “الفوري وغير المشروط” عن حقيقي وزملائه.

وقالت إنها وثقت عدة اعتقالات تعسفية من قبل طالبان في أفغانستان، مصحوبة في كثير من الأحيان باعترافات قسرية في محاولة لخنق المعارضة في البلاد وردع الآخرين عن التعبير عن آرائهم.

ونددت سميرة حميدي، الناشطة في منظمة العفو الدولية بجنوب آسيا، بالاعتقالات وقالت إنه باحتجاز “حقيقي وزملائه وإجبارهم على الاعتذار” ، تشن طالبان “هجومًا صارخًا على الحق في حرية التعبير”.

كما أدانت في بيانها بـ”الرقابة المستمرة لطالبان على أولئك الذين يرغبون في التعبير عن أفكارهم بحرية”.

ولم يتضح ما هي الإجراءات أو العقوبة التي يواجهها حقيقي وزملاؤه في ظل القضاء الذي تديره طالبان، وفق وكالة أسوشيتد برس.

ومنذ أن استولت على السلطة في أغسطس الماضي، خلال الأسابيع الأخيرة من انسحاب القوات الأميركية من البلاد، فرضت طالبان إجراءات وفتاوى صارمة وفقًا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية، وخاصة الحد من حقوق المرأة والأقليات.