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طالبان تقرر إنهاء وقف إطلاق النار مع الحكومة الباكستانية

منذ ساعة واحدة
علم طالبان

علم طالبان

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قال متحدث باسم حركة طالبان في باكستان، الاثنين، إن مسلحي الحركة لم يعودوا ملتزمين بوقف إطلاق النار الذي استمر لأشهر مع الحكومة.

وكانت حركة طالبان الأفغانية تسهل المحادثات بين طالبان الباكستانية وحكومة إسلام اباد منذ أواخر العام الماضي.

ويأتي وقف إطلاق النار قبل زيارة لوفد باكستاني، بقيادة حنا رباني خار وزيرة الدولة للشؤون الخارجية، إلى كابول غدا الثلاثاء.

وقال محمد الخراساني المتحدث باسم حركة طالبان الباكستانية لرويترز في رسالة نصية إن قيادة الحركة قررت إنهاء وقف إطلاق النار مع الحكومة.

وحث بيان للحركة مقاتليها على استئناف الهجمات ثأرا من حملة عسكرية مستمرة عليهم. ونفذ الجيش الباكستاني عدة هجمات على المسلحين في معاقلهم في المقاطعات النائية التي تحد أفغانستان.

والحركة هي جماعة يندرج تحت مظلتها العديد من الجماعات السنية المسلحة التي تهاجم الدولة منذ سنوات بهدف الإطاحة بحكومة باكستان والوصول إلى سدة الحكم في الدولة الواقعة في جنوب آسيا والتي يبلغ تعداد سكانها 220 مليون نسمة، وفرض تفسيرها طالبان المتشدد للشريعة الإسلامية.

ولم ترد الحكومة.

ونفذت الحركة بعضا من أعنف الهجمات داخل باكستان منذ عام 2007. ولا تتبع طالبان الباكستانية حركة طالبان الأفغانية بشكل مباشر، ولكنها تدين بالولاء لها.

    المصدر :
  • رويترز

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