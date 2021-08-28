السبت 20 محرم 1443 ﻫ - 28 أغسطس 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

طالبان: سنرى حكومة جديدة للبلاد في غضون الأيام القليلة القادمة

منذ 7 ثواني
المتحدث باسم "طالبان"، ذبيح الله مجاهد

المتحدث باسم "طالبان"، ذبيح الله مجاهد

A A A
طباعة المقال

أعلنت حركة طالبان الأفغانية أنها تعمل على تشكيل حكومة جديدة في البلاد، خلال الأسبوع القادم.

وصرح المتحدث باسم “طالبان” ذبيح الله مجاهد في حديث لوكالة “رويترز” بأن الحكومة الجديدة “لن تشمل وزراء فقط بل وزعماء”، وأقر بأنه من الصعب في الوقت الحالي توقع ما إذا كانت النساء سيدخلن مجلس الوزراء، موضحا أن القرار النهائي في هذا الشأن يعود لكبار قادة الحركة.

وذكر مجاهد أن “طالبان” حتى الآن عينت حكاما وقادة للشرطة في 33 من أصل 34 حيث ولاية بنجشير التي لا تزال خارج سيطرة الحركة.

ولفت إلى أن “طالبان” كانت قد عينت مسؤولين لإدارة مؤسسات رئيسية مثل وزارتا الصحة والتعليم والبنك المركزي، مضيفا أنه يتوقع أن تتخفف في الآونة الأخيرة الاضطرابات الاقتصادية الملموسة التي أضرت بالعملة الأفغانية في الآونة الأخيرة.

وقال إن “طالبان” تعكف على إيجاد حلول للمشاكل المتعلقة بالعملة والاقتصاد في البلاد، مناشدا الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرهما من الدول الغرب الحفاظ على علاقاتها الدبلوماسية مع أفغانستان.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

إيمانويل ماكرون
ماكرون: مؤتمر بغداد تاريخي وهو بمثابة انتصار بحد ذاته
السفينة GlOBAL MERCY
بالفيديو.. “GlOBAL MERCY” أكبر مستشفى عائم في العالم يعبر من خلال قناة السويس
قمة بغداد
قمة بغداد في بيانها الختامي.. تجديد الدعم لجهود الحكومة العراقية في تعزيز مؤسسات الدولة

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

السفارة السورية في بيروت
اختفاء خمسة معارضين داخل السفارة السورية في بيروت.. خطف أم اعتقال؟
الشيب المبكر
الشيب ليس دائما علامة شيخوخة بل قد يكون لأسباب “أكثر خطورة”
الموت - صورة تعبيرية
إليكم علامات الموت الوشيك التي تغيرت مع الزمن