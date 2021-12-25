"طالبان" تعلن عن حلّ الهيئة المستقلة للانتخابات

أعلنت الحكومة الأفغانية التي تسيطر عليها حركة طالبان، عن حل الهيئة المستقلة للانتخابات، التي أنشئت في عهد الرئيس السابق أشرف غني.

وقال متحدث باسم النظام بقيادة طالبان، لوكالة فرانس برس، السبت، إنه “لا حاجة” للهيئة حاليا.

إضافة إلى هيئة الانتخابات، حلّت طالبان هذا الأسبوع لجنة الطعون الانتخابية ووزارتين، إحداهما للسلام والأخرى للشؤون البرلمانية.

وصرّح المتحدث، بلال كريم، لوكالة فرانس برس أنه “في الوقت الحالي، لا حاجة إلى وجود هاتين الوزارتين وهذه الهيئات. في حال شعرنا بالحاجة، فإنه يمكن للإمارة الإسلامية إعادتها”.

وأنشئت الهيئة المستقلة للانتخابات، عام 2006، بعد سقوط نظام طالبان السابق (1996-2001). وكلفت تنظيم الانتخابات والإشراف عليها، وكان موظفوها مستهدفين بشكل مستمر بهجمات تشنّها طالبان.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال أورنغزيب، الذي ترأس الهيئة حتى سقوط نظام أشرف غني: “إذا لم تكن هذه المنظمة موجودة، فأنا متأكد تماما أن مشاكل أفغانستان لن تحل أبدا، لأنه لن تكون هناك انتخابات”، مستنكرا القرار الذي “اتخذ بشكل متسرّع”.

بدوره، قال المسؤول الكبير في النظام السابق، حليم فدائي، إن القرار أظهر أن “طالبان لم تتغير، وأنها لا تؤمن بالديمقراطية”.

وأضاف “إنها تصل إلى السلطة عبر الرصاص وليس عبر صناديق الاقتراع”.

واستولت حركة طالبان على السلطة في 15 أغسطس، مطيحة بالحكومة السابقة، فيما أكملت القوات الأجنبية انسحابها السريع من البلاد بعد عقدين من الحرب.

واستبدلت طالبان بعيد توليها السلطة وزارة شؤون المرأة بوزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.