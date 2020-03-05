طبيب إيراني يتوقع إصابة 40% من سكان طهران بكورونا

توقع أخصائي الأمراض المعدية، وعضو اللجنة الوطنية، للأنفلونزا في إيران، الدكتور مسعود مرداني، إصابة عدد هائل من الإيرانيين بفيروس كورونا، في العاصمة طهران، بسبب الزيارات المكثفة للمراكز الصحية.

وقال مرداني في مقابلة مع صحيفة “إيران” ترجمت “عربي21” مقتطفات منها: إن “مصابا واحدا بمقدوره نقل الفيروس إلى 4 أشخاص في ذات اللحظة، وبذلك من المتوقع إصابة 30-40 بالمئة من سكان طهران بالفيروس، مع حلول آذار/ مارس الجاري.

ولفت إلى أن عددا كبيرا من الإيرانيين يراجعون المراكز الصحية والمستشفيات، عند شعورهم بالإصابة بالإنفلونزا العادية، معتقدين أنها “كورونا”، وعلى هؤلاء الانتباه إلى ضرورة تلقي العلاج منزليا بدلا من الذهاب للمستشفيات في هذه الظروف.

وأشار إلى أن المريض إذا شعر بثلاث علامات محددة، عندها يكون المرض فيروس كورونا، وليس انفلونزا عادية، وهي “السعال الجاف والمزعج، والحرارة المرتفعة فوق 39، بالإضافة إلى ضيق التنفس، وعندها يجب نقله إلى المستشفى على الفور والخضوع للحجر الصحي”.

وكانت السلطات الإيرانية، أعلنت الخميس، ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس “كورونا الجديد” إلى 107 والإصابات إلى 3513 في عموم البلاد.

وقال مسؤول العلاقات العامة بوزارة الصحة الإيرانية كيانوش جيهانبور، في تصريح صحفي، إن عدد الوفيات بسبب “كورنا” في عموم البلاد ارتفع من 92 إلى 107.

وأوضح جيهانبور أن عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 3513 في عموم إيران.

ولفت إلى أن 739 شخصًا من المصابين بـ”كورونا”، خرجوا من المستشفى إثر تحسن حالتهم الصحية.

وأكّد جيهانبور أن الانتشار الأكبر للفيروس موجود في طهران وقم وأصفهان ومركزي ومازندران وغيلان.