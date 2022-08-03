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طبيب البيت الأبيض: فحوصات كوفيد-19 للرئيس الأمريكي جاءت إيجابية مجددا

منذ 13 دقيقة
جو بايدن

جو بايدن

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قال طبيب البيت الأبيض كيفن أوكونور في مذكرة أصدرها البيت الأبيض إن فحوصات كوفيد-19 للرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء جاءت إيجابية مجددا، مشيرا إلى أن الفحوصات أجريت بعد انتهاء بايدن من تمرينات بدنية خفيفة.

وأضاف أوكونور أن بايدن ما زال يشعر بأنه بخير وأنه ليس مصابا بالحمى، مشيرا إلى أن الرئيس لا يزال يعاني من سعال عرضي ولكن بوتيرة أقل مما كان عليه يوم الثلاثاء.

وكان بايدن (79 عاما) قد خرج من العزل يوم الأربعاء الأسبوع الماضي بعد أن ثبتت إصابته بالفيروس لأول مرة في 21 يوليو تموز. وجاءت نتيجة اختباره إيجابية مرة أخرى يوم السبت فيما وصفه أوكونور بأنه حالة “ارتداد” تحدث في نسبة محدودة من المرضى الذين يتناولون عقار باكسلوفيد المضاد للفيروسات.

    المصدر :
  • رويترز

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