طرح تركي بشأن تصدير الحبوب من البحر الأسود

أوضح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة الواقع في 1 تموز أن بلاده يمكنها أن تعيد تصدير الحبوب مثل القمح والشوفان والشعير من البحر الأسود للدول التي تحتاج تلك الشحنات بعد محادثات تجرى مع روسيا وأوكرانيا.

وأضاف أردوغان إنه سيناقش الأمر مع الدولتين في الأيام القليلة المقبلة.

وبعد أداء صلاة الجمعة في إسطنبول، قال أردوغان إن مكتبه يعمل مع كييف وموسكو لترتيب مكالمات مع نظيريه هناك وإن 20 سفينة تركية جاهزة للمشاركة في الشحنات المحتملة.

وتابع قائلا إن بعد إجراء محادثات مع زعيمي أوكرانيا وروسيا “يمكننا أن نرسل القمح والشعير والشوفان وزيت دوار الشمس وكل الشحنات للدول التي تحتاجها من خلال تنفيذ إعادة للتصدير من خلالنا”، مشيرا إلى أن المخزونات التركية “في وضع جيد” حتى الآن.

وأوكرانيا واحدة من أكبر الدول المصدرة للقمح في العالم لكن الشحنات توقفت بسبب الغزو الروسي مما تسبب في نقص عالمي في الغذاء. وناشدت الأمم المتحدة الطرفين وجارتهما بحريا تركيا على الموافقة على فتح ممر آمن لعبور تلك الشحنات.